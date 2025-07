La boda de Manola Diez ¡al estilo TVNotas!: Buscará ser mamá a los 51 años

El sábado pasado, Manola Diez vivió uno de los mejores días de su vida. Contrajo nupcias por segunda ocasión, ahora con el abogado Alejandro Gamboa. El enlace fue en un salón exclusivo al sur de la CDMX, y TVNotas fue el único medio de comunicación que pudo entrar.

¿Qué dijo Manola Diez sobre su boda con Alejandro Gamboa el sábado 28 de junio?

Platicamos con Manola Diez y esto nos dijo: “Es un día soñado. Los milagros existen y yo en obediencia a Dios quise dar ese regalo, porque a final de cuentas, aunque seamos adultos, teníamos que celebrar esta ceremonia que estuvo hermosísima. Para mí era muy importante entregarle eso a Dios”.

Su hijo Max la entregó en el altar: “Él es todo mi universo, mi mayor motivación. Lo amo con todo mi corazón”.

Manola está sumamente enamorada de Alejandro: “Es el hombre más maravilloso que he conocido en el planeta. Lo amo. Es mi rey, mi cielo, mi todo. Me valora y me respeta. Desde que lo conocí no nos hemos separado ni un día”.

¿Manola Diez volverá a ser madre con Alejandro Gamboa tras llegar al altar?

La vimos tan feliz con él, que le preguntamos si le gustaría ser madre y respondió:

“Sí, pero en mi cuerpo no se puede, porque yo no tengo matriz. Quizá lo podemos hacer en un vientre sustituto o adoptar a una niña en Alemania, porque él es de descendencia alemana y vivió gran parte de su vida allá. Siempre quise tener un esposo extranjero. Lo de la niña nos gustaría, porque ya ambos tenemos hijos varones y estaría padre ahora tener una mujer”.

“Si es por el vientre sustituto, sería el fruto de nuestro amor. Si es adoptar, es un acto de amor maravilloso. Yo por mí tendría 6 hijos. Siempre lo soñé, pero ya no tengo la edad para eso. Bueno, si Sara y Abraham (de la Biblia) tuvieron hijos a los 90, podría ser un milagro. Yo creo en los milagros, porque Dios me ha hecho muchos en la vida”, concluyó.

Cronología de la boda de Manola Diez y Alejandro Gamboa

A las 4 :30 pm inició la ceremonia religiosa.

Mientras su hijo Max la entregaba en el altar, sonaba de fondo la canción “Por ti volare”, con Andrea Bocelli.

La influencer Karla Pineda fue la encargada de ponerles el lazo que los unió.

Al final sellaron su unión con un tierno beso.

En la fiesta, los novios tuvieron su primer baile con el tema “Perfect” de Ed Sheeran.

Hubo 80 invitados, entre familia y amigos.

Entre los invitados famosos estuvieron Toni Balardi, “el Chevo” y Martha Figueroa, sus compañeros del reality Hotel VIP.

Manola aprovechó para celebrar su cumpleaños número 51.

Manola usó 3 vestidos diferentes confeccionados por Gustavo Matta.

Se vistió de quinceañera y bailó un vals, ya que cuando cumplió 15 no tuvo fiesta.

La fiesta se rpolongó hasta después de la medianoche.

