Manola Diez se casa y lanza invitación a todo México: “¡Será la boda del año!”

En plena ola de rumores sobre su posible participación en “La casa de los famosos México 2025", la actriz Manola Diez sorprendió al anunciar en TVNotas que no solo está lista para entrar al reality show, sino también para dar el “sí, acepto” este mismo fin de semana, con su pareja, Alejandro Gamboa. También nos contó cómo está su hijo y su relación con él.

Manola Diez se casa el próximo fin de semana

Manola confesó a TVNotas: “Estoy muy feliz. Me siento realizada. Se cumple este sueño. Yo estuve casada con mi exesposo 12 años, pero me llevó mucho tiempo recuperarme. Al final de cuentas quise ser un buen ejemplo para mi hijo y decidí estar sola 8 años. Él llegó a mi vida. Es un ángel, un caballero, un gran hombre. Se asemeja mucho a la perfección. Llevamos 2 años y medio”.

Lo único que le duele es que el hijo de su pareja no va a poder estar presente: “Su ex le niega la oportunidad de verlo, desde que se enteró que está conmigo. Es injusto. Ya tiene m ás de 2 años de no verlo por un capricho. Y no solo eso. La señora ha mentido en muchas cosas y se ha atrevido a decir que él no le paga su pensión, cuando le dan 100 mil pesotes al mes y no le permite ver a su hijo”.

Manola confesó a TVNotas que está muy unida a su hijo Max, quien se distanció un poco de ella en la adolescencia. También con contó cómo está su hijo tras un grave accidente con un cuchillo a los 6 años, motivo por el que vio afectada su visión, dijo: “Aún no (recupera bien la vista). Tenemos fe en Dios en que algún día será. Si no, en el cielo seremos perfectos. Un día me dijo: ‘Mami, no estés triste. Dios me regaló un ojo de repuesto’. En el ojo afectado, no logra fijar la mirada. Las letras y los números todavía se le mueven”, finalizó.

Manola Diez está muy unida a su hijo Max. / Liliana Carpio / TVNotas / 2025

¿Manola Diez será participante de La casa de los famosos México 2025?

Por otra parte, aunque Manola no podría aún confirmar que estará en la tercera parte de La casa de los famosos México, dijo a TVNotas: “Obviamente, no lo podemos revelar, en caso de que (estuviera). No te puedo decir sí o no. Dios y yo sabemos si realmente estoy en el proyecto. En el supuesto de que entrara, yo quiero que vean una versión de mí alegre. Quiero divertir al público. Tengo muchas puntadas. No es solo el ‘me enojo’ por el encierro. A mí me encanta hacer realities. Soy la reina del reality”.

“Yo le pido a todo el público que me ama, porque yo sé que me aman en el fondo, que me apoyen. Un chico me dijo que en el Telegram me va a hacer el team Manola”.

Manola Diez podría participar en La casa de los famosos México 2025 / Liliana Carpio / TVNotas / 2025

¿Qué dijo Manola Diez de su próxima boda y su participación en La casa de los famosos México 2025?

En un encuentro con la prensa en estos días, la también conductora reveló que su boda será el próximo 28 de junio y, como en el caso de la famosa quinceañera Rubí, ¡todos están invitados! Conforme a la información que difundió el periodista Edén Dorantes, Manola expresó con emoción su entusiasmo por integrarse a la nueva temporada del programa:

“Estoy a un pasito, como dicen en mi rancho. Yo voy a bajar por esas escaleras y, primeramente Dios, ustedes lo van a mirar. Ayer tuve una cita muy importante en el piso 6, y la verdad, la respuesta es sí: Yo voy pa’ dentro, aunque la gente no lo quiera”. La actriz dejó claro que quiere que el público conozca una nueva faceta de su personalidad:

“Quiero que vean otra faceta de Manola, quiero que el público se divierta con mis locuras. Ya enojada. ¡Es más, cuando me enoje prometo meterme a la alberca aunque esté helada!”, bromeó.

Mira: Manola Diez habla de su pelea con actriz, pero se vuelve viral por su forma de hablar ¿estaba ebria?

Manola Díez / Redes sociales

Lejos de optar por una ceremonia íntima, Manola Diez quiere convertir su boda en un evento inolvidable y abierto a todos:

“Yo invité a todos como la quinceañera de Rubí, están todos invitados este 28 de junio. Ya les pasaré la invitación”, afirmó con entusiasmo.“Quiero que todo México se entere que va a ser la boda del año, ¡cómo que no!”La celebración será doble, pues la fecha coincide con su cumpleaños número 51. Y como en toda buena fiesta al estilo Hollywood, no faltarán las sorpresas.

Recordemos que Rubí, la quinceañera más famosa de México, cuya fiesta se volvió un fenómeno viral luego de que su papá publicara una invitación abierta en redes. La respuesta fue tan grande que su celebración se convirtió en un fiestón.

“Aparte la fiesta es en mi cumpleaños. Voy a bailar el vals con mi hijo, voy a entregar Óscares, premios al mejor disfraz, alfombra roja... ¡Va a ser de personajes de Hollywood, así que se me van disfrazados!”, detalló.

Mira: Manola Diez confirma pelea con actriz en Teatro en breve, pero aclara que ella empezó: “Me amenaza”

Manola Diez agredio a Anyolina Broy / IG: @anyolinabroy

¿Con quién se va casar Manola Diez?

Manola Diez se casará con Alejandro Gamboa, un hombre ajeno al mundo del espectáculo, pero que ha conquistado completamente su corazón. Según reveló en entrevista para “De primera mano":

“Me caso con este hombre maravilloso que encontré en la vida, que Dios puso en mi camino. Esperé por él 44 años. O sea, tardé 44 en conocerlo, ¡pero valió la espera!”.

Todo está listo para una celebración que promete ser tan mediática como divertida, con cámaras, disfraces y el amor como protagonista.

Mira: Manola Diez acusó a actor de Vecinos de estar alcoholizado y llamarla “perra”