Adrián Marcelo insulta a Abelito de La casa de los famosos y lo llama “enano”

Una nueva controversia envuelve a Adrián Marcelo, exparticipante de La casa de los famosos México 2024, después de que en una reciente transmisión realizara comentarios ofensivos contra Abelito, uno de los habitantes más populares del reality. El conductor regiomontano, conocido por su estilo provocador, hizo alusiones directas a la estatura del concursante zacatecano, lo que rápidamente encendió la conversación en redes sociales.

El video con las declaraciones se viralizó en cuestión de horas y generó una ola de críticas por parte de los seguidores del programa. Usuarios de distintas plataformas señalaron que sus palabras no solo fueron dirigidas a Abelito, sino que también incluyeron expresiones catalogadas como discriminatorias hacia personas de talla baja.

Adrián Marcelo / Redes sociales

Qué dijo Adrián Marcelo sobre Abelito, habitante de La casa de los famosos México, en su video?

Durante un video, Adrián Marcelo retomó el historial de ganadores del reality show para hacer una comparación que desató indignación, las declaraciones fueron en referencia a Wendy Guevara y Mario Bezares, triunfadores de las primeras temporadas.

“Ya la ganó un señor con tetas, ya la ganó un exconvicto, sigue un enano” Adrián Marcelo

Posteriormente, agregó un comentario que muchos calificaron como capacitista; el tono sarcástico con el que pronunció la frase quedó registrado en un clip que fue compartido en TikTok por la usuaria @vaniylp, acumulando miles de reproducciones y comentarios en pocas horas.

“Los enanos están feos, y él (Abelito) es una persona como yo, pero en versión chiquita”. Adrián Marcelo

¿Cómo reaccionaron los fans de Abelito ante los insultos de Adrián Marcelo?

La respuesta de la audiencia no se hizo esperar. En X (antes Twitter) comenzaron a circular hashtags a favor de Abelito como #ConAbelitoHastaElFinal y #AbelitoMereceRespeto, acompañados de mensajes de apoyo hacia habitante de La casa de los famosos. Usuarios también hicieron un llamado a que se respete la diversidad y se ponga un alto al discurso de odio en el entretenimiento.

Aunque el equipo de redes de Abelito no ha emitido ninguna declaración pública sobre el incidente, su comunidad de seguidores se ha mantenido activa defendiendo su trayectoria dentro del programa.

Abelito contó cuando cochó un carro por culpa de una protesis / Facebook

¿Adrián Marcelo ya ofreció disculpas decirle enano a Abelito, habitante de La casa de los famosos México?

Hasta el momento, Adrián Marcelo no ha publicado ningún mensaje de disculpa ni ha aclarado el contexto de sus comentarios, lo que ha alimentado la controversia. La falta de respuesta oficial ha llevado a que continúe la presión en redes sociales para que se pronuncie sobre el tema.

Este no es el primer episodio en el que el conductor enfrenta críticas por sus declaraciones. Desde su salida de La casa de los famosos, ha protagonizado enfrentamientos verbales con otros exparticipantes como con Gala Montes.

