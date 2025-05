Exconductor de LCDLFM revela lo que nadie se atrevía a decir sobre Adrián Marcelo “tomaron malas decisiones”

Un nuevo escándalo sacude a La casa de los famosos México. Esta vez no se trata de un participante, sino de lo que ocurría detrás de cámaras. Mauricio Garza, quien fue conductor de las pre y post galas del reality, reveló en una entrevista que Adrián Marcelo ¡sí habría sido respaldado!, a pesar de las actitudes violentas que generaron rechazo entre el público.

Las declaraciones de Garza, hechas en el pódcast Maca Talks, han generado revuelo en redes sociales, pues la pregunta que queda en el aire es ¿Gala Montes tenía razón?

Adrián Marcelo

¿Quién protegía a Adrián Marcelo dentro del reality?

Durante la conversación con Maca Carriedo, Mauricio Garza fue claro: hubo una persona dentro de la producción que tomó decisiones cuestionables para mantener a Adrián Marcelo en el programa, incluso cuando su comportamiento ya era motivo de controversia.

“Me acuerdo que una vez, cuando pasó lo de Adrián Marcelo, me dijeron en una junta que tenía que decir cosas de él justificándolo. Decían: ‘entonces no van a decir nada de esto porque…’ y yo en mi mente pensaba que si no decía nada era estar a favor” revela Mauricio Garza.

Aunque no reveló el nombre del responsable, contó que la situación se volvió insostenible cuando los patrocinadores comenzaron a retirarse.

“Me decían: ‘salte de ese tema’, pero no estaba diciendo nada malo ni que comprometa a la producción. Simplemente, defendía mi educación al dar mi opinión. Era como yo ser yo”. Mauricio Garza

Garza aseguró: “Yo sentía que era como solapando las cosas del hombre. Era una persona en específico (de la producción) que tomaba muy malas decisiones que era con tal de ver rating permitía cosas y son cosas que luego (la empresa) se dio cuenta”

¿Qué consecuencias tuvo el encubrimiento de Adrián Marcelo?

Garza fue contundente al señalar que las malas decisiones afectaron directamente al programa, provocando la salida de patrocinadores y dañando la imagen del reality.

“Si se hubieran tomado decisiones antes, hubieran sacado a este güey antes. Entonces no se les hubieran caído las ventas”, afirmó.

Adrián Marcelo abandonó La casa de los famosos México

¿Por qué Mauricio Garza decidió abandonar el proyecto?

El actor y conductor explicó que su experiencia en el reality dejó de ser disfrutable por varios factores. Uno de ellos fue su participación al lado de Cecilia Galliano, con quien compartía la conducción de las galas.

“A veces Ceci y yo chocábamos mucho por nuestras personalidades. Le tengo mucho cariño, pero yo decía: ‘Pinch* Ceci, no me deja hablar’. No lo hacía por ching*r, simplemente se le iba la onda”, comentó con sinceridad.

Además, Garza relató que incluso llegó a enfrentarse con el director de cámaras por sentirse silenciado al aire:

“Llegué a un punto del programa que me peleé con el director de cámaras. Le dije: ‘güey, no me dejas decir nada y a Ceci la dejas decir todo’. Me decían: ‘Mau, cállate’. Le dije: ‘no me vuelves a callar y déjame ser’”. Mauricio Garza

Hasta ahora no se ha confirmado quién se quedaría en su lugar o si tendría participaciones esporádicas dentro del reality.

Cecilia Galliano y Mauricio Garza

¿’La casa de los famosos México’ se quedó sin marcas por Adrián Marcelo?

Tras la controversia generada en la temporada 2024 de La casa de los famosos México por las actitudes de Adrián Marcelo, especialmente por su comportamiento hacia Gala Montes, varias marcas decidieron retirarse del proyecto. Alegaron que los valores y principios del programa ya no coincidían con los suyos, lo que provocó una crisis de patrocinio que habría afectado directamente al presupuesto del reality.

En un reciente encuentro con medios, Diego de Erice, conductor del programa, expresó su deseo de que las marcas regresen, también admitió que la decisión dependerá de consideraciones éticas y morales. “Yo no hice nada, déjenme anunciar sus productos”, dijo entre risas, al tiempo que reconoció que el éxito o fracaso del programa sigue siendo una moneda al aire. Por ahora, no se ha confirmado qué marcas participarán en la edición 2025 ni si habrá recortes de personal debido a esta incertidumbre.

¿Cuándo se estrena ‘La casa de los famosos México’ 2025?

La tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’ está programada para estrenarse el 27 de julio de 2025.

Aunque la fecha exacta aún no ha sido confirmada oficialmente por los canales oficiales, diversas fuentes indican que el programa regresará en esa fecha, manteniendo su formato de emisión en Las estrellas los domingos y en Canal 5 de lunes a viernes, con transmisiones en vivo y contenido exclusivo a través de ViX.