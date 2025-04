Exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ sufre violento asalto a mano armada ¿Fue herido? VIDEO

Jorge Losa, exparticipante de ‘La casa de los famosos México’, encendió las alarmas. Denunció en sus redes sociales que sufrió un terrible asalto en las calles.

Jorge Losa describió en un video el alarmante y violento momento que vivió al ser víctima de los amantes de lo ajeno. Aseguró que lo despojaron de varias de sus pertenencias.

Jorge Losa / Instagram: @jorgelosaactor

¿Qué le robaron a Jorge Losa?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jorge Losa, también pareja de Ferka, contó que se sintió en peligro, luego de que unos sujetos lo abordaron con armas para quitarle sus objetos de valor. Esto con lujo de violencia. Todo sucedió en medio del tráfico.

Completamente en shock y aterrado, el actor español comentó que, afortunadamente, pudo conservar su celular, con el que logró hacer la denuncia en redes sociales.

Jorge Losa con gafas / Facebook: Jorge Losa

“Nos robaron dinerito, cartera, celulares. Por primera vez en mi vida. Qué gacho se siente”, dijo Jorge.

“Yo no sé si duró un minuto o 30 segundos, pero se siente como si fuera una vida en ese momento. Nunca me habían puesto una pis... A mi compañero lo encañonaron en el pecho, lo que te piden: ‘Dame celular, no sé qué, relojes’. Y en lo que te estás quitando todo no puedes dejar de ver el cañón del arma”.

Jorge Losa sufrió asalto / IG: @jorgelosaactor

¿Jorge Losa denunció a las autoridades el robo que sufrió?

Jorge Losa reiteró que logró salvar su celular debido a que lo arrojó para que los asaltantes no pudieran verlo. Luego el actor llamó al 911 para recibir asistencia ante esta lamentable situación.

Losa mencionó que, acudieron oficiales al lugar del atraco y señaló que “hicieron muy bien” su trabajo.

Finalmente, Jorge Losa lanzó un contundente llamado al público para que tuviera sus precauciones cuando se encuentran en el tráfico y añadió que el hecho ha sido uno de los momentos más terribles de su vida.

Al momento, Ferka no se ha pronunciado con respecto a esta lamentable situación. No obstante, una famosa astróloga le sugirió a Jorge que tomara precauciones.

Así lo dijo Jorge Losa:

“Mucho cuidado Losa, Plutón sobre tu sol en Acuario. Y Marte sobre tu luna en Leo. Y el sol en Tauro en tránsito oposición a tu Plutón de nacimiento. Sí, toma precauciones”, se lee en la publicación de Jorge en Instagram.

“Siempre pendiente de mí, y de mi buen porvenir! Eres un ángel!... Se las recomiendo”, dijo Jorge Losa.