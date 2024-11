¡Escándalo! Jorge Losa admite haber besado a hombres: “Sí, lo he hecho”

El actor español Jorge Losa ha vuelto a sorprender al público con revelaciones impactantes sobre su vida personal y su visión de las relaciones.

Durante su participación en el pódcast de Roberto Carlo ‘El papishou’, Jorge Losa se mostró muy abierto al hablar de temas considerados tabú como la monogamia, la masculinidad, y sus propias experiencias afectivas.

Entre sus declaraciones más sorprendentes, el actor confesó haber besado a personas de su mismo sexo en varias ocasiones, tanto en contextos profesionales como personales.

En la entrevista con Roberto Carlo, Jorge Losa explicó que desde pequeño ha contado con el apoyo de su familia para expresarse sin restricciones, lo que le ha permitido desarrollar una mentalidad abierta y libre de prejuicios.

Mira: Ferka defiende a Jorge Losa y envía mensaje a Mayte Carranco: “No sabes el gran hombre que tenías a tu lado”

Ferka y Jorge Losa en podcast / Captura de pantalla/ Auténtico

Jorge Losa revela que sí se ha besado con hombres

Ante la pregunta de si alguna vez había besado a un hombre, Losa respondió afirmativamente sin rodeos:

“Sí, la respuesta es sí he dado besos a hombres, en varios contextos, obviamente en el contexto de la actuación, pero también a nivel personal. He tenido besos con amigos, pero no besos mega fuertes, sino el típico beso de piquito, no besos demasiado intensos”. Jorge Losa

Con estas palabras, el actor dejó claro que, para él, estos gestos no representan un problema, sino una expresión más de cariño y confianza hacia personas cercanas en su vida.

¿Con quién se besó Jorge Losa?

Jorge Losa compartió que estas experiencias suelen ocurrir con amigos muy cercanos, especialmente aquellos de su círculo íntimo en España.

“Justamente con mis mejores amigos, que no están aquí, que están en España. Mi querido amigo Borja, mi amigo Pablo… pero esto tiene que ver con que nosotros tenemos muchos menos tabúes”. Jorge Losa

Según Losa, este tipo de actitudes son más comunes en Europa, donde la sociedad muestra una mayor flexibilidad hacia las expresiones afectivas entre hombres, algo que él valora profundamente.

Mira: Serrath destapa provocativa foto con Jorge Losa en medio de guerra con Ferka

Jorge Losa no se cerraría a tener una relación con un hombre

Aunque el actor dejó claro que se siente atraído por las mujeres, también admitió que no se siente atado a etiquetas rígidas.

“Yo me defino como ese hombre que nunca se ha cerrado. Hoy por hoy tengo muy clara mi sexualidad porque al final es un gusto. Tengo claro que, como se ha dicho, soy muy hetero, pero nunca me he cerrado a nada. Si no he tenido una relación con un hombre es porque no he sentido ese gusanito de explorar, pero tengo esta libertad de decir lo que siento y lo que pienso”, concluyó Losa.

La revelación ha generado un gran revuelo entre sus seguidores, muchos de los cuales han elogiado su valentía para hablar sin filtros sobre su vida personal.

Con estas declaraciones, Jorge Losa sigue rompiendo estereotipos y mostrando una postura honesta y transparente sobre su identidad, dejando en claro que su prioridad es vivir de manera auténtica y sin restricciones impuestas por la sociedad.

Mira: Jorge Losa desea tener un bebé con Ferka, pero ella le puso una contundente condición