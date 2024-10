Serrath destapa provocativa foto con Jorge Losa en medio de guerra con Ferka

La guerra de dimes y diretes entre Ferka y Serrath sigue sin parar. Ambas personalidades siguen en medio de la polémica y todo por Jorge Losa.

Recordemos que María Fernanda Quiroz hizo pública su ruptura con el actor español después de que “descubrió” que supuestamente le fue infiel con Serrath. Incluso, la ahora conductora de ‘Venga la alegría’ mostró pruebas de las románticas notas que la influencer le dedicó a Jorge.

Serrath, Ferka, Jorge Losa / Redes sociales

Te puede interesar: ¿Nodal y Ángela Aguilar ya no se aguantan? Filtran ‘pruebas’ de que Christian se “avergüenza” de su relación

Ferka y Jorge Losa terminan su relación por supuesta infidelidad con Serrath

Además, en TVNotas te contamos que una fuente cercana a Ferka nos dijo que ella encontró polémicos mensajes con Serrath. En estos, la también actriz le habría dicho a Losa que no le importaba “ser la otra”.

Por su parte, Serrath también dio a conocer su versión de los hechos en TVNotas. Aseguró que María Fernanda “sacó todo de contexto”.

“Estoy muy tranquila. Ella saca todo de contexto. No me metí en ninguna relación. Lo que sucedió es que ella no quería que Jorge me hablara y él le dijo tajante: ‘A mí Serrath me cae muy bien y no le voy a dejar de hablar’. Eso fue lo que le dolió. Pero ella puede pensar mil cosas”.

Como prueba de la infidelidad, Ferka subió a redes una carta que Serrath le mandó a Jorge / Instagram: Serrath, Ferka y Jorge Losa

No te pierdas: Serrath asegura que Ferka “sacó las cosas de contexto” tras exhibir sus mensajes con Jorge Losa

Ferka tacha de desquiciada a Serrath, ¡ella le responde!

Ahora, Fernanda y Jorge Losa se reconciliaron y retomaron su relación de pareja. ¡Él le dio un anillo de promesa! No obstante, todavía quedaron dudas de si Ferka decidió perdonarle la supuesta infidelidad con Serrath.

Ante esta cuestión, la actriz explicó en una entrevista con Roberto Carlo que no existió tal traición. Incluso, señaló de “desquiciada” y “mitómana” a la exparticipante de ‘Enamorándonos’.

Ferka y Jorge Losa / Instagram

Luego de estos fuertes señalamientos, Serrath no se quedó callada y, muy a su estilo, le contestó a Ferka en su cuenta de ‘X’.

En principio, la joven le pidió “coherencia” a Ferka. Esto, debido a que durante meses la “difamó” y la tachó de ser la tercera en discordia y ahora confirmó que no existió tal infidelidad.

Además, explicó que ella siempre le abrió las puertas de su casa a Jorge, cuando ella lo corrió, ¡por no pagar la renta!

“Yo jamás dije que vivió conmigo como pareja; si no que, cuando a ti (Ferka) te quedó a deber la renta, yo le abrí las puertas de mi casa como amiga (a mí no me debe NADA)”. Serrath

Captura de pantalla

Mira: Exintegrante de ‘La casa de los famosos’ se casa: ¿Su prometido no la dejará regresar a la televisión?

Serrath expone provocativa fotografía de ella con Jorge Losa

Eso no es todo, la también exparticipante de ‘Survivor México’ le echó más sal a la herida y, para mostrar que sus palabras son verdad, lanzó una polémica foto de ella junto a Jorge Losa. En la imagen se pueden ver a ambos muy contentos juntos.

“Si tu pareja (Jorge Losa) no quiere hablar, no es por no darme foco, sino porque sabe que digo la verdad”, escribió Serrath como descripción de la foto.

Al momento, Serrath puso en privado su cuenta de ‘X’. Por esta razón, se desconoce si hay respuesta por parte de Ferka y Jorge Losa en estas fuertes publicaciones.

Así lo publicó Serrath: