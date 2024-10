Serrath arremete contra Ferka y le pide un poco de coherencia: “No entiendo por qué tanta difamación”

Hace algunos meses, Ferka aseguró que Jorge Losa le había sido infiel con Serrath, siendo ese el motivo principal de su ruptura. En su momento, hasta compartió una nota que la propia influencer le mandó a su en ese entonces expareja con el siguiente mensaje: “Con cariño, tu Isis”.

Aunado a esto, una fuente cercana contó a TVNotas que, previo a la ruptura, Ferka descubrió una plática entre Jorge y Serrath: “Una noche lo cachó escribiéndose con Serrath y, sin querer, alcanzó a leer que ella se había metido con él y que no le importaba ser la otra”, indicó.

Ahora que la actriz ya se reconcilió con Losa, contó un encuentro con los medios que ya aclaró las cosas con él y señaló que la exparticipante de ‘Enamorándonos’ era una “mitómana”, aconsejándole que buscara “ayuda profesional”.

En medio de todo esto, la exparticipante de ‘MasterChef Celebrity asistió al canal de YouTube de Roberto Carlo, donde negó que Jorge Losa la hubiera traicionado con Serrath. Incluso, admitió que ella había “exagerado” las cosas.

“No (me fue infiel). Ya platiqué todo, pero, claro, como yo veo y estoy loca, (exploté) y, a la primera, mijo” Ferka

Ferka / Instagram: @ponchodenigris / @ferk_q

Te podría interesar: Ferka confrontó a Ricardo Peralta por burlarse de ella; ¿cómo reaccionó el influencer?

Serrath le pide coherencia a Ferka

Serrath no tardó en reaccionar a las recientes declaraciones de Ferka. A través de X (antes , expresó su molestia de que ahora niegue la “infidelidad” cuando, durante meses, la estuvo “difamando”.

Serrath “Aquí la señora dice que ella es loca y confirma que no hubo ninguna infidelidad. ¿Entonces la supuesta ‘infidelidad’ fue causada por su locura o por su imaginación? No entiendo porque tanta difamación hacia mi persona. ¿Y la coherencia?”

También expuso una fotografía de ella y Jorge Losa asegurando que siempre ha dicho “la verdad”, revelando que, en su momento, hasta vivieron juntos, pero como amigos.

“Yo jamás dije que vivió conmigo como pareja; si no que, cuando a ti (Ferka) te quedó a deber la renta, yo le abrí las puertas de mi casa como amiga (a mí no me debe NADA)”, dijo.

Por supuesto, estos comentarios no tardaron en causar revuelo entre los internautas. Si bien algunos defendieron a Ferka, otros aseguraron que “estaba loca” y solo quiere “suavizar el asunto” para evitar las críticas por su reconciliación.

Captura de pantalla

No te pierdas: Juan Soler era un hombre del que nunca imaginó enamorarse pues la hace romper sus propias reglas

¿Serrath dice la verdad?

Hace unas semanas, una fuente cercana contó en exclusiva para TVNotas que Serrath tiene “tendencias mitómanas” y le gusta generar polémica, sin importar a quién pueda perjudicar.

Nuestra fuente también resaltó que jamás hubo un romance entre Jorge y Serrath, aclarando que la nota que le dio en su momento solo fue una muestra de amistad y no de un interés romántico, tal y como ella lo llegó a decir.

“Él no quería desmentir a Serrath porque la veía como amiga, pero tuvo muchos meses para meditar su amor por Ferka y no quiere saber nada de Serrath. Ahora que él le dio el anillo de compromiso, Serrath está ardida”, indicó.

Mira: Agustín aclara que no es mantenido por Nicola y Wendy, no paga la renta, pero si despensa y otros gastos