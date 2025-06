Jorge Losa vuelve a vivir momento de angustia; denuncia asalto en pleno tráfico

Jorge Losa, el carismático actor español y exparticipante de ‘La casa de los famosos México’, volvió a encender las alarmas entre sus seguidores tras compartir un nuevo episodio de inseguridad en las calles de la Ciudad de México.

El también modelo, conocido por su relación con Ferka y su creciente popularidad en el medio artístico, utilizó sus redes sociales para relatar un nuevo asalto que presenció recientemente, generando preocupación y enojo por la falta de seguridad.

¿Jorge Losa fue víctima de un asalto en pleno tráfico?

Hace apenas unas semanas, Losa había denunciado un asalto del que fue víctima directa, en el que varios sujetos armados lo interceptaron en pleno tráfico, robándole dinero, su cartera y pertenencias personales. Aquel momento lo dejó visiblemente afectado, pues, según explicó, nunca había vivido algo tan violento. “Nos robaron dinerito, cartera, celulares. Por primera vez en mi vida. Qué gacho se siente”, confesó entonces en un video publicado en Instagram.

Pese a que esa experiencia ya era lo suficientemente traumática, este viernes el actor volvió a utilizar sus redes para reportar una nueva situación peligrosa. Aunque esta vez no fue la víctima directa, Losa fue testigo de otro asalto en plena vía pública, muy cerca de su vehículo, lo que lo llevó a levantar la voz y lanzar un fuerte llamado a las autoridades y a sus seguidores para mantenerse alerta.

Jorge Losa sufrió asalto / IG: @jorgelosaactor

¿Cómo fue el segundo asalto que Jorge Losa presenció en el tráfico?

Con rostro serio y tono de preocupación, Jorge Losa narró en sus historias de Instagram lo ocurrido mientras transitaba por la colonia Roma. Según explicó, el hecho sucedió en la intersección de las calles Monterrey y Puebla, donde pudo observar cómo varios sujetos encapuchados abordaron el automóvil que iba justo delante del suyo.

“Esto es una historia muy seria. Llamado de atención, siguen asaltando delante de mi cara. Acaban de asaltar al carro de adelante. Estoy en la calle Monterrey con Puebla. Los vi cómo se encapuchaban, saltaban al carro, se iban corriendo, se pusieron cerca de mí. Pero esta vez no fui yo el objetivo, fue el carro delante mío”, relató el actor notablemente molesto por la situación.

Losa no ocultó su frustración por lo vivido y estalló contra la inseguridad que se vive en las calles de la ciudad:

“Tengan mucho cuidado, familia. Esto es un hazmerreír, no puede ser. ¡Pilas! Tengo que ponerme así porque ya me tocó hace menos de dos meses y ahora me toca ver cómo asaltan al de adelante”, dijo, indignado.

Jorge Losa con gafas / Facebook: Jorge Losa

Jorge Losa ha reiteró en pedir a sus seguidores que extremen precauciones y eviten distraerse mientras conducen, especialmente en zonas donde el tráfico obliga a detenerse, pues es en esos momentos cuando suelen ocurrir este tipo de delitos.

