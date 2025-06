Jorge Losa recuerda su infidelidad a Ferka, pero da una nueva versión: “No fue así como dicen” VIDEO

Jorge Losa y Ferka están de estreno con su nuevo podcast ‘D0pamina2', pero lo cierto es que su relación es casi un milagro, pues el año pasado estuvieron envueltos en escándalo tras una infidelidad de parte de Jorge.

Al principio el actor y músico tuvo todas las de perder cuando su relación con María Fernanda Quiroz ‘Ferka’ terminó luego de que ella lo cachara en la movida con su entonces compañera de trabajo, Serrath, con quien se supone que Losa sólo tenía una amistada.

No obstante, después de varios meses, a finales de 2024 regresaron gracias a los esfuerzos de Losa por recuperar el amor y confianza de Ferka. Su amor parece más sólido que nunca y por eso mismo, han decidido romper el silencio y revelar detalles de su separación, pues ahora Jorge habló sobre una nueva versión de la polémica infidelidad. ¿Qué dijo?

Ferka y Jorge Losa / Luis Pérez

¿Por qué Jorge Losa y Ferka se separaron?

La ruptura entre Jorge Losa y Ferka se hizo oficial en mayo del 2024, cuando ya llevaban 9 meses de relación. Él fue el primero en pronunciarse públicamente y explicó que la decisión se tomó entre los dos a raíz de una reflexión personal, pues según Jorge, no se sentía listo para el compromiso de una relación con Ferka y prefirió ser realista.

No obstante, en TVNotas se dio a conocer que la razón del truene sería una infidelidad de parte de Losa y por su parte, Ferka también reveló que tenía otros datos. De acuerdo con la actriz de ‘Rosario tijeras’, ella visitó a Jorge de sorpresa en el teatro donde él trabajaba, pero se topó con una carta de parte de la actriz Serrath, cuyo tono afectuoso no cuadraba con la supuesta amistad entre los actores.

Ferka llegó a encarar a Serrath y esta únicamente expresó que su intención no era lastimarla. Sin embargo, el daño estaba hecho y la relación entre Jorge Losa y Quiroz parecía más que finalizada.

Para sorpresa de todos, después de varios meses, Jorge logró reconquistar a Ferka, luego de que él le preparara una cena romántica en el bosque y le entregara un anillo de promesa como símbolo de su amor y compromiso renovados.

Jorge Losa y Ferka terminan su relación / Facebook: Jorge Losa

¿Cómo fue la infidelidad de Jorge Losa a Ferka, según él?

Tras esta milagrosa reconciliación entre Jorge Losa y Ferka, la pareja retomó un proyecto que ya tenían planeado desde antes de la ruptura: ‘D0pamina2', un pódcast en el que hablan de sus situaciones de pareja.

Recientemente, en una entrevista difundida por ‘Lo escuché... con Alan Morales’, los actores fueron abordados por la polémica separación que vivieron y por primera vez, Jorge Losa habló abiertamente sobre el episodio de infidelidad:

“Tal y como contaron las historias no pasaron, así, al 100% de esas cosas, para nada. Siempre se inventan muchas cosas. No fue así como dice, la verdad. Obviamente, sí pasaron cosas”, declaró Losa, quien admitió lo sucedido pero señaló que no todo lo dicho fue cierto.

El intérprete de ‘Juegos de amor y poder’ destacó que el proceso fue algo personal y en el camino tuvo que sanar otras heridas: “Al final son cosas de uno, temas que trae uno que de repente no ha podido sanar, que viene arrastrando de más atrás y que al final tienes que hacerte cargo de ti y de lo que te sucede para que no sigan pasando muchas cosas que se desencadenan”.

Jorge Losa aseguró que tuvo que estar bien consigo mismo para poder estar con Ferka, pues de lo contrario, ni con ella, ni nadie más habría podido mantener una relación.

¿Ferka reveló detalles de la ruptura con Jorge Losa?

En la misma entrevista, Ferka rompió el silencio y aseguró que el episodio ya no le dolía. Sin embargo, admitió que en su momento fue bastante complicado, pero lo pudo solucionar hablando:

"¡Qué va a doler! Claro, te mueve, te sacude, pero al final de cuentas te sientas con tu pareja y dices: ‘A ver, di, di, di esto, ¿qué onda?'. Todos podemos tener errores, claro que sí, nadie es perfecto, pero se inventaron un chorro de cosas que ni al caso”.

Por otro lado, con menos tensión encima, la actriz confesó que en uno de los capítulos de su nuevo podcast hablan sobre cómo fue su despedida: “De hecho confesamos en un capítulo, cómo nos despedimos. Cuando terminamos y le saqué todas las cosas de la casa, confesamos. Porque neta nadie sabe eso, qué pasó”, declaró María Fernanda.

Quiroz también reveló que la ruptura no se dio únicamente a raíz de la infidelidad: “No sólo era ese suceso y esa persona; había otras cosas y todos pasamos por ahí. Uno sabe a qué está dispuesto y a qué no. Qué no negociables tiene en la vida”, expresó. No obstante, también reconoció que no estaba arrepentida de su decisión de volver: “Él es un hombre que vale toda la pena, toda la pena”, sentenció Ferka.