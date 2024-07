Ferka responde si regresaría con Jorge Losa: “Mi corazón aún tiene dueño”

Recientemente, internautas cuestionaron a Ferka sobre si le daría una nueva oportunidad a Jorge Losa, su ex, quien actualmente está dentro del reality ‘La Isla: Desafío Turquía y Grecia.

Recordemos que en TVNotas te revelamos la verdadera causa de la ruptura entre Jorge Losa y Ferka. Nuestra fuente reveló que mientras la actriz se encontraba trabajando en ‘MasterChef Celebrity, Losa se mensajeaba con Serrath y Ferka cachó los mensajes.

A los pocos días, Ferka dejó entrever que Serrath se le había insinuado a Jorge Losa y a los pocos días publicó la foto de una carta escrita por Serrath y dirigida a Jorge Losa.

Jorge Losa aseguró que Ferka no es su novia. / Tiktok: @resultayresltatelevisa

“Perfecto. Te encantan las pruebas, ps va! Serrath. No pienso hablar más del tema. Las ‘amigas’ no firman así una carta”, escribió la actriz junto a una foto de una carta en la que se leía: “Mi acuariano: ¡Como un girasol sigue siempre la luz que llevas dentro y florece con valentía! Brillas y brillarás siempre. Con cariño, tu Isis”.

Como prueba de la infidelidad, Ferka subió a redes una carta que Serrath le mandó a Jorge / Instagram: Serrath, Ferka y Jorge Losa

Sin embargo, Ferka aún no olvidaría a Jorge y dejó entrever que podría darle otra oportunidad, si bien no lo afirma tampoco lo descarta.

Ferka leyó este comentario de un fan:

“¿Regresarías con Jorge? Ándale, regresa con él”. Comentario de fan de Ferka

A lo que respondió:

“Me encantan las porras. ¿Qué les digo? Pues mi corazón aún tiene dueño”. Ferka

Ferka y Jorge Losa / Facebook: Ferka y Jorge Losa

Ferka aconseja a sus seguidores hacer lo que les da paz

La actriz no habló más de Jorge Losa, pero dio un consejo en el que demostró que su decisión estará basada en lo que a ella le de paz.

“Les voy a dar un consejo. No hablo de lo que va a pasar, pero la sociedad, las amistades y las redes a veces presionan demasiado sobre lo que debes hacer. Es como si te dijeran: ‘Ya te lo hicieron, eres una tonta si regresas’, pero no hagan caso a eso. Hagan lo que siempre les dé paz. Recuerden que no hay nada correcto ni incorrecto, no hay un libro de reglas; el único que juzga es Dios, si ustedes creen en Él”.

“Hagan lo que les dé paz, pero si extrañan a esa persona que cometió un error, recuerden que todos podemos equivocarnos, nadie está exento de eso”, concluyó.

¿Será que va a regresar con Jorge?