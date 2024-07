Ferka dice que Christian Estrada vive en otra realidad, tras decir que se quita el pan de la boca por su hijo

Hace algunas semanas, Christian Estrada se integró a ‘La isla: Desafío Grecia y Turquía’, uniéndose al equipo de los ‘Rebeldes’. Su participación ha generado controversia, pues Jorge Losa también está en el concurso como parte de los ‘Intensos’.

Cabe destacar que Christian y Jorge son exparejas de Ferka y han tenido varios roces y hasta un enfrentamiento en ‘La isla: Desafío Grecia y Turquía’. Ante el pleito, Ferka se ha puesto de lado de Jorge Losa.

Ferka, quien ha acusado a Estrada de nunca responsabilizarse por el hijo que tienen en común; volvió a reaccionar a las declaraciones de Christian, quien aseguró que se quitaba el pan de la boca para dárselo a su hijo.

La actriz y conductora esta vez reaccionó en una historia de Instagram, en la cual se burló de los comentarios de su ex y aseguró que tiene la realidad alterada.

Jorge Losa y Christian Estrada estarán participando en La Isla / Instagram: @islareality / @estradac11 / @ferk_q / @jorgelosaactor

Ferka se burla de Christian Estrada

“Vi el video, donde el padre no, mejor progenitor de mi hijo comenta que se quita el pan de la boca para dárselo a su hijo. Yo tengo una pregunta para la audiencia ¿tendra otro hijo con alguien más? ¿será que con ese otro hijo sí se quita el pan de la boca para dárselo?” Ferka

“Ay no cuando vi eso dije no, qué padre vivir en otra realidad, o sea qué padre que se haga mentiras en su cabeza. No es que si voy a opinar porque me involucra directamente, no quiero darle más rollo a ese señor, pero es que sí me dio mucha risa. Ay no qué joya es para tenerlo en meme y repetirlo”, comentó Ferka.

Finalmente, Ferka insinuó que Christian hace estas declaraciones como parte del show y resaltó que jamás ha dicho mentiras respecto a este tema.

Ferka y Christian Estrada / IG: Ferka/Captura de pantalla

“Como ustedes saben yo nunca no les digo mentiras, pero show es show cada quien usa las artimañas que quiere para triunfar en la vida”.

