Ferka reaparece con Jorge Losa y responde a los rumores de infidelidad: “El amor vence”

Después de semanas de rumores, memes, críticas y hasta funas, Ferka reapareció en redes sociales con todo y mensaje directo para quienes aseguraban que le había puesto el cuerno a Jorge Losa : “El amor vence” .

La actriz, de 38 años, no sólo compartió un video donde aparece muy cariñosa con el actor español, sino que también se dejó ver sonriente y sin preocuparse por las habladurías.

Ferka, quien se ganó tanto fans como detractores durante su paso por La Casa de los Famosos México, decidió reaparecer justo cuando las redes ardían con rumores de una supuesta infidelidad. Y es que hace unos días, fue vista en público con un misterioso galán que no era Losa, lo cual encendió todas las alarmas. Sin embargo, con esta reciente publicación, acompañada de Jorge y otros amigos del medio, parece que quiere dejar claro que su relación sigue firme.

Ferka le habría sido infiel a Jorge Losa en un evento / IG: @reinaveneenosa / @ferk_q

¿Ferka sí le fue infiel a Jorge Losa?

La pregunta que ronda por todos lados y ha hecho explotar los comentarios en redes sociales es si Ferka le fue infiel a Jorge Losa. Todo comenzó cuando captaron a Ferka en actitud muy “cercana” con un hombre que no era Jorge. Las imágenes no tardaron en viralizarse y, por supuesto, las teorías no se hicieron esperar: que si ya tronaron, que si Ferka ya tenía otro.

Lo cierto es que ni Ferka ni Jorge salieron a aclarar de inmediato, lo que dejó el campo libre para los rumores. Pero ahora, con este video publicado en Instagram donde ambos aparecen juntos y aparentemente tranquilos, parecería que quieren cerrar ese capítulo de especulaciones.

Ferka y Jorge Losa / Luis Pérez

¿Qué dice el vídeo de Ferka y Jorge, hubo infidelidad?

En el clip que provocó revuelo, Ferka aparece al lado de Jorge Losa, Cecilia Galliano y el productor Manolo Fernández durante la grabación de una entrevista para el programa de YouTube Mate con piquete. En el material que, según se sabe, fue pregrabado, la pareja se muestra relajada, platicando y riendo como si nada pasara. Nada de caras largas ni indirectas incómodas.

El momento de la publicación ha hecho que muchos sospechen que fue una jugada para apagar el fuego mediático. Y aunque Jorge actualmente se encuentra en España, también ha publicado historias donde aparece con Ferka días antes de su viaje, lo cual algunos fans interpretan como prueba de que todo está bien entre ellos.

¿Ferka quiere negar que le fue infiel a Jorge Losa?

Algunos internautas aseguraron que Ferka está en modo defensa total. En su cuenta oficial, no ha dado ninguna declaración directa sobre los rumores, pero sí ha compartido imágenes que transmiten una vibración de amor, estabilidad y cero dramas. Incluso una cuenta fan, @ferka_leona, publicó una historia con la frase: “Ojo que parece que el amor vence, pero el odio caduca”.

Además, entre sus seguidores hay quienes han salido a defenderla con uñas y dientes, asegurando que ella y Jorge siguen más enamorados que nunca.

