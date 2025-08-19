¿Gustavo Adolfo Infante engañó a su esposa con Mayela Laguna? Javier Ceriani lo asegura y ¿ella lo confirma?

Javier Ceriani aseguró en un video que el periodista y conductor de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, presuntamente, le fue infiel a su esposa con Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán. En un clip que difundió en sus redes sociales, Ceriani afirma que con ese video va a cambiar la vida del conductor de ‘De primera mano’.

Gustavo Adolfo Infante / Redes sociales

¿Gustavo Adolfo Infante y Mayela Laguna fueron amantes? Esto es lo que sostiene Javier Ceriani

Durante la emisión más reciente de su canal de YouTube, Javier Ceriani aseguró que, hace mucho tiempo, le había llegado la información de que un conductor de televisión engañó a su esposa con Mayela Laguna.

Si bien en ese entonces no quiso revelar esta información, se dijo cansado de que, supuestamente, lo “difamen”, dando a conocer así que Gustavo Adolfo habría sido infiel a su esposa con la ex de Luis Enrique Guzmán.

Esto dijo Javier Ceriani:

“Me llamaste secuestrador. Me llamaste extorsionador. Me llamaste asqueroso. Gustavo Adolfo Infante, sos una vergüenza para la televisión mexicana. Perdió su imagen para siempre. Según las testigos y la propia amante, Gustavo Adolfo Infante habría engañado a su esposa en un departamento que tiene escondido para hacer esas chanchadas con sus amigos” Javier Ceriani

El argentino compartió el testimonio de una presunta testigo que sostiene haber visto las interacciones entre Infante y Mayela. Según esa persona, el romance duró varios meses: “Yo estuve de testigo. Él le marcaba diario”.

¿Mayela Laguna confirmaría supuesto romance con Gustavo Adolfo Infante? Esto dice Mayela Laguna

En la emisión, Javier Ceriani también compartió la conversación que tuvo con Mayela Laguna. Él dijo:

Mayela Laguna, tiempo atrás recibí unos whatsapps donde se relacionaba Mayela Laguna con Gustavo Adolfo Infante. Una amiga tuya confirmó esta información... Sé que es incómodo pero tengo que saber la verdad. Te pregunto... ¿tuviste una relación con Gustavo Adolfo Infante? Javier Ceriani

Ante el cuestionamiento, Mayela dijo:

Mayela Laguna “Me cuesta mucho trabajo estar aquí... No me gusta esto, pero prefiero hacerlo... En varios programas habían estado diciendo que iba a salir algo. En ese momento no hablé, porque era un momento muy difícil. Ahorita no tengo nada que esconder. Se han dicho tantas cosas de mí. Lo único que te puedo decir es... pues sí, están saliendo verdades sin que yo quiera, una vez más. No es que yo esté queriendo hacer esto, pero tampoco lo voy a negar. No sé porque mi amiga lo dijo, pero pues sí, no es mentira”

Ceriani replicó: "¿Tuviste una relación con Gustavo Adolfo Infante?” y ella dijo: “Ehmm ajá, sí, sí, o sea, sí”.

Mayela dijo que estaba nervisosa porque no le gusta la situación y también aseveró que la gente piensa cosas de ella que no son ciertas. El periodista argentino cuestionó si la supuesta relación con Gustavo fue cuando ella ya no estaba con Luis Enrique y ella ya no estaba con el hijo de Silvia Pinal.

Además dio supuestos detalles de cómo se habría dado la presunta relación con Gustavo:

“Soy una mujer adulta que toma sus decisiones y estaba en un momento muy difícil... No sé cómo explicarlo pero era un momento de mi vida que no estaba muy consciente de las situaciones paso lo que tenia que pasar y ya. Estaba vulnerable”. Mayela Laguna

Mayela Laguna continuó diciendo:

Mayela Laguna “Ya estoy en un límite en el que ya no tengo nada que ocultar. Están saliendo verdades, sin que yo quiera porque no es que yo quiero hacer esto, pero tampoco lo voy a negar. No es mentira, sí tuve una relación con Gustavo Adolfo Infante”

Finalizó afirmando, que “seguramente lo va a negar”, pero aseveró que tiene pruebas de todo, ¡en un celular descompuesto!:

“Él dijo cosas de mí que no son ciertas, me dijo mitómana y seguro lo va a negar pero si lo niega tengo otro celular donde ahí sin tengo pruebas, nada más que lo tengo descompuesto. Lo tengo que arreglar. “.

Mayela Laguna / Redes sociales

¿Qué ha dicho Gustavo Adolfo Infante de la presunta relación con Mayela Laguna?

Hasta el momento, Gustavo Adolfo Infante no se ha pronunciado ante lo dicho por Javier Ceriani y Mayela Laguna. Sin embargo, en su momento, confrontó a Ceriani después de que este último asegurara tener videos y fotos comprometedoras de él.

Durante una transmisión en vivo, Infante dejó claro que no tiene nada que ocultar y hasta retó a su colega a que exhibieran sus presuntas evidencias.

“Saca lo que quieras, te invito a que los saques y si los tienes, te faltan para sacarlos” Gustavo Adolfo Infante

