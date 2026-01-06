Miembro de De primera mano se despide entre lágrimas tras perder a su madre y lidiar con problemas de salud

El foro de “De primera mano” vivió un triste

momento este lunes cuando un periodista y jefe de información del programa anunció su salida tras 8 años de trabajo.

Entre lágrimas, el comunicador explicó que su decisión obedece a motivos personales y de salud, tras enfrentar la pérdida de su madre y complicaciones familiares que han marcado los últimos años de su vida.

Compañeros y conductores no pudieron contener la emoción y le dedicaron mensajes de cariño.

¿Quién se despide de De primera mano?

Se trata de Osiris Carbajal, un periodista con 26 años de trayectoria en medios mexicanos, quien se desempeñó como jefe de información de “De primera mano” desde octubre de 2017.

Su salida fue anunciada por Gustavo Adolfo Infante durante la transmisión del programa. Osiris estuvo en el programa, donde habló de su salida.

“Nuestro jefe de información Osiris Carbajal ha decidido tomar otro camino. Estoy seguro que nos volveremos a encontrar porque el mundo es un pañuelo y de tu mano seguiré aprendiendo y gracias por toda la pasión que dejaste estos 8 años”, comentó Infante.

Mira: De primera mano celebra ocho años con emotiva transmisión especial, al mando de Gustavo Adolfo Infante

Osiris Carbajal se despide en de De primera mano. / Redes sociales

¿Por qué Osiris Carbajal se retira de De primera mano?

Osiris Carbajal, jefe de información de “De primera mano” explicó que su retiro responde a razones personales y de salud.

“Gracias por tus palabras, Gus. Vengo de una situación personal; mis últimos cuatro años han sido de enfermedades de ambos padres, de agonías, cáncer y muerte. Mi mamá, mi papá, mi cuñado… ha sido un cúmulo de emociones. De pronto no nos damos cuenta que el trabajo puede ser nuestro refugio pero también nuestro bloqueo emocional, hasta que te vas al hospital y te das cuenta que estás solo después de cuidar a tu gente, estás solo, a excepción de mi hermana”, expresó conmovido.

Añadió que necesita tiempo para recuperarse, hacerse estudios médicos y descansar debido a que hace poco fue internado por una gastroenteritis.

“Me voy contento, pero aprendí a conocer todo el formato y a cumplir un reto personal de consolidar un programa con el apoyo de un gran equipo. Me duele, ha sido una decisión difícil, no quería irme, pero tenía que hacerlo. Cuando pierdes a la gente que quieres, dices ‘date tiempo para ti’, y siento que es momento de darme ese tiempo para mí, para cosas personales y de familia”, afirmó.

Osiris Carbajal se despide en de De primera mano. / Redes sociales

Mira: Gustavo Adolfo Infante contradice a Alejandra Guzmán tras su caída en el aeropuerto



¿Qué le pasó a la mamá de Osiris Carbajal?

En agosto de 2025, Osiris perdió a su madre, Patricia Linares, víctima de cáncer. El periodista compartió que este hecho, sumado a otras pérdidas familiares, ha sido muy duro. Su experiencia con la enfermedad y muerte de seres cercanos influyó directamente en su decisión de retirarse temporalmente de la televisión para priorizar su salud.

“Con mucha tristeza, nos unimos a la pena que embarga a nuestra querido jefe de información, Osiris Carbajal Linares, por el fallecimiento de su madre, la señora Patricia Araceli Linares Enríquez. El equipo de ‘De primera mano’ le envía un fuerte abrazo y nuestras más sinceras condolencias en este difícil momento. D.E.P.”, se lee en la publicación que anunció la muerte de la mamá de Osiris en agosto.

Checa: Conductora de ‘De primera mano’, entre lágrimas, anuncia su divorcio en vivo: “Esa etapa se cerró”

Osiris Carbajal se despide en de De primera mano. / Redes sociales

¿Qué dijeron los conductores de De primera mano para despedir a Osiris Carbajal?

Los mensajes de cariño y apoyo no se hicieron esperar. Addis Tuñón le dijo: “Osiris, has logrado muchas cosas en tu vida y creo que mereces descansar, es una pausa, una tregua. Te quiero”

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante bromeó con la competencia: “Para la competencia, tranquilos, no lo pueden contratar a la primera oportunidad; que se deje contratar soy yo”, recordando la cercanía y respeto que mantiene con Osiris.

Otras palabaras de cariño fue Lalo Carrillo. “Osi, quiero agradecer el amor con el que nos han enseñado a trabajar. Desde que iba en la escuela, yo veía a Osi, literal porque íbamos en la misma escuela, él me llevó a mi primer empresa y se que si no coincidiremos en el trabajo será en la vida porque nos hemos acompañado en muchos momentos”, compartió entre risas

Mira: Mariana Botas rechaza entrevista con De primera mano, conductores arremeten: “Pues no vengas”

¿Quién es Osiris Carbajal?

Con 26 años de trayectoria, Osiris Carbajal es periodista, reportero y conductor. Fue jefe de información en “De primera mano”.

Inició su carrera como locutor en “Crema y nata” en radio.

Participó en programas de televisión como “Trapitos al sol” y “Aquí entre nos” con Carmen Armendáriz.

Fue jefe de contenidos en “Más allá del chisme” (TV Azteca, 2016).

Colaboró en “La cuchara” (World TV, 2017).

Desde octubre de 2017, ocupó el cargo de jefe de información en De primera mano, posición que mantuvo hasta 2025.

Dejó un legado de profesionalismo y compromiso que será recordado por colegas y televidentes.

Mira: De primera mano interrumpe su transmisión en vivo para anunciar una desgarradora muerte