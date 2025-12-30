Gustavo Adolfo Infante estalla contra cuñado de Yolanda Andrade: “Brother, tú no eres nadie”

Luego de que en TVNotas te contamos que una fuente cercana aseguró que Yolanda Andrade se encontraba en un encierro involuntario por decisión de su hermana Marilé, tras involucrarse sentimentalmente con un hombre que, según señalan, tendría una influencia negativa en su vida, Gustavo Adolfo Infante confirmó esta versión.

Pero la polémica no terminó ahí, pues volvió a estallar luego de que Yolanda Andrade publicara un video junto a Sergio Araiza, su cuñado y actual pareja de Marilé, en el que aseguró que no está secuestrada ni controlada por él o por su hermana.

Ante esto, Gustavo Adolfo Infante reaccionó incrédulo y calificó la actitud de Sergio como protagonista, además de asegurar que el video parecería más bien un intento por limpiar su imagen frente a las versiones que han circulado, ¿qué dijo al respecto?

Mira: Yolanda Andrade confirma ELA: ¿qué es la esclerosis lateral amiotrófica y cómo la enfrenta?

Revelan triste información de Yolanda Andrade en medio de su encierro. / Redes sociales

¿Qué está pasando con Yolanda Andrade y Marilé, su hermana?

Recientemente una fuente cercana nos contó en TVNotas que Yolanda Andrade estaría encerrada en contra de su voluntad por decisión de su hermana Marilé, quien se ha hecho cargo de la conductora desde que empezó con sus problemas de salud por un aneurisma cerebral y ahora por la ELA (esclerosis lateral amiotrófica) que padece.

“Todo el amor que su hermana le había profesado, cambió de un momento a otro. La razón es que hace unos cuantos meses, Marile conoció en Cozumel ha un hombre que la conquistó y al pasar de los días, decidió vivir con él, la mujer está sumamente apegada física y emocionalmente con su nueva pareja, al grado que se lo llevó a vivir a la casa de Yolanda Andrade”.

Según nuestra fuente, esta relación estaría influyendo demasiado en Marilé, que incluso estaría tomando decisiones fuertes que afectan a Yolanda Andrade, a quien supuestamente tendrían incomunicada.

“Hay tanto apego, que él es el que toma decisiones tan drásticas como hacer que ella suministre medicamentos a Yolanda, para tenerla muy tranquila. Yolanda Andrade tiene prohibido hacer o recibir llamadas telefónicas, es por eso que las personas allegadas a ella no han logrado comunicación sino a través de Marilé, quien les asegura que Yolanda esta bien”.

Yolanda Andrade publica imagen de Marilé con oxígeno y desata dudas sobre su salud. / Redes sociales

¿Quién es Sergio Araiza, el novio de Marilé, hermana de Yolanda Andrade?

La identidad de Sergio Araiza Roldán fue revelada por Javier Ceriani y Gustavo Adolfo Infante. Sin embargo, su nombre completo se dio a conocer en una de las historias destacadas de Instagram de la presentadora.

Según la información que él mismo comparte en su perfil de LinkedIn, Sergio Araiza Roldán, novio de Marilé Andrade, hermana de Yolanda Andrade, cuenta con una trayectoria profesional de más de una década en el sector financiero, donde se ha desempeñado como Director de Ventas Institucionales. Su experiencia está enfocada en la promoción de productos como mercado de dinero, equity, derivados y notas estructuradas para clientes institucionales, así como en la gestión de portafolios de inversión en Afores y aseguradoras y la administración de tesorería.

Araiza destaca que su trabajo se centra en ofrecer soluciones de inversión, gestión y planeación financiera personalizadas, alineadas al régimen de inversión y a las necesidades específicas de cada cliente. En su perfil también resalta una faceta ligada al desarrollo personal y al emprendimiento, donde se define como mentor en reprogramación del inconsciente, instructor y practicante de terapias alternativas, además de estar vinculado a proyectos como carpe.mx y contrast.mx.

Académicamente, cuenta con una Maestría en Finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y una Licenciatura en Banca y Finanzas por la Escuela Bancaria y Comercial. A lo largo de su carrera, subraya su experiencia liderando equipos de alto rendimiento, creando áreas de ventas desde cero y manteniendo un estricto control presupuestario, elementos que, según describe, han contribuido a la estabilidad financiera y al crecimiento de las organizaciones en las que ha participado.

Mira: ¿Mal augurio para Yolanda Andrade? Un alarmante objeto apareció en casa de su hermana desata rumores y miedo

Yolanda Andrade publica imagen de Marilé con oxígeno y desata dudas sobre su salud. / Redes sociales

¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre su cuñado?

Yolanda Andrade reapareció este lunes en redes sociales para aclarar la información que surgió en torno a su cuñado, Sergio Araiza, pareja de su hermana Marilé.

A través de un video, la conductora decidió poner fin a las especulaciones que señalaban que él supuestamente la mantenía controlada o aislada, versiones que se intensificaron debido al delicado estado de salud que atraviesa.

Yolanda desmintió de manera directa cualquier tipo de abuso o manipulación por parte de Sergio, dejando claro que él no interviene en su vida personal ni médica.

“Sergio no me secuestró, Sergio no maneja mi dinero. No toma decisiones sobre mis medicamentos”, expresó Yolanda Andrade

Mira: Yolanda Andrade confirma ELA: ¿qué es la esclerosis lateral amiotrófica y cómo la enfrenta?

¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante contra el cuñado de Yolanda Andrade y novio de Marilé?

El conductor Gustavo Adolfo Infante se lanzó contra Sergio, cuñado de Yolanda Andrade y novio de Marilé. Al periodista le pareció que “obligó” a Yolanda a grabar este video desmintiendo que está controlada y secuestrada por Marilé y su cuñado.

“La estrella es Yolanda, la conocida es Yolanda, pero sale en este video, la obliga con las circunstancias que está viviendo Yolanda Andrade, para decir que es Premio Nobel de la Paz, el bueno de la historia. ¿Ustedes le creen?”, reveló en su canal de YouTube.

El conductor también habló de la contradicción entre el mensaje optimista del video y las recientes declaraciones de Yolanda, en las que confesó que podría estar viviendo su última Navidad, lo que, a su parecer, vuelve aún más inapropiada la intervención del cuñado a quien acusó de buscar foco.

“Yolanda acaba de salir en un video diciendo que quizá sea su última Navidad, y este tipo sale a decir que el próximo año hay que estar felices, contentos y todo lo demás. ‘Yo nunca pensé andar con una culichi’. Perdóname, brother: tú no eres nadie, nadie te conoce. Tendrás tus cursos de programación neurolingüística y la chi…, pero Yolanda Andrade es una mujer que amamos y respetamos, para que llegue un nadaqueveriento, un deseoso de cuadro”. Gustavo Adolfo Infante

Finalmente, Gustavo Adolfo Infante dejó entrever que las intenciones del hombre no serían del todo buenas:“Se te notan las bajas y sucias intenciones. Se nota que Marilé está muy enamorada de este señor y que se friegue a Yolanda, pero, en fin”.

Checa: Montserrat Oliver dedica emotivo mensaje a Yolanda Andrade por su cumpleaños 54 tras hospitalización