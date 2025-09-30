Yolanda Andrade tras sobrevivir a brujería y enfermedades, ¡podría regresar a Montse & Joe!

En los últimos meses, Yolanda Andrade ha sido el centro de la conversación no solo por sus problemas de salud, sino porque reveló que le hacían brujería. El numerológo Alejandro Fernando, aserguró a TVNotas que la también actriz fue victima de vudú. Al señalar que la conductora profesa la fe en la Virgen de Guadalupe, Fernando aseguro que Andrade ha recurrido a lo anterior para salir adelante, tras vivir episodios médicos que la han llevado a ser hospitalizada y estar bajo tratamientos especializados. Ahora, sale a la luz que Yolanda Andrade podría regresar a Montse & Joe. ¡Te contamos todo lo que se sabe!

¿Quién le hizo brujería a Yolanda Andrade?

En distintas entrevistas, Yolanda Andrade relató que una mujer cercana a ella habría realizado un trabajo de brujería que afectó su salud a partir de 2023. La propia conductora describió a esta persona como “una bruja, muy bruja, que pasaba por mi casa en una escoba” y hasta contó que le pidió que la dejara en paz.

Este martes de TVNotas, el numerólogo Alejandro Fernando detalló que el mal de Yolanda estaba ligado al mar, pues los rituales habrían sido efectuados en aguas que no corresponden a México, sino a lugares como Marruecos o regiones de África. Por ello le recomendó mudarse a Cancún, ya que estar cerca del mar sería clave para revertir el daño. Según el especialista, en marzo de 2025 los números de Yolanda comenzaron a mostrar signos de recuperación, lo que interpretó como una señal de que el trabajo de brujería se estaba debilitando.

La numerología que analizó Fernando incluyó la revisión del nombre completo y fecha de nacimiento de Andrade. Encontró repeticiones de números y símbolos en forma de cruz, que significaban resignación. Estos elementos, combinados con rituales de oración, meditación y el encendido de velas en horarios específicos, habrían brindado alivio a la conductora.

Aunque Yolanda nunca ha señalado a una persona específica ni a alguien del medio artístico, sus declaraciones anteriores generaron especulaciones sobre posibles enemistades. El numerólogo Alejandro Fernando aclaró que, pese a los rumores que vinculaban a Verónica Castro en esta afección, Andrade nunca la mencionó como responsable ni pidió revertir el daño, lo que, según él, manifiesta lo que “habla bien de ella”. Según su testimonio, la fe en distintas advocaciones marianas y la disciplina espiritual fueron fundamentales para contrarrestar los efectos del supuesto trabajo de brujería.

¿Cuál es el estado de salud de la conductora Yolanda Andrade?

En 2023, Yolanda fue diagnosticada con un aneurisma cerebral que casi le cuesta la vida. Un año más tarde apareció públicamente con un tanque de oxígeno y presentó dificultades para articular palabras. En 2025, el productor Enrique Gou reveló que Andrade había sido diagnosticada con esclerosis múltiple, enfermedad sin cura. Sin embargo, la propia Yolanda se pronunció echando por tierra la versión de Gou.

“No se me hizo correcto, en ningún momento yo le hablé ni nada, en fin, la gente me sorprende” Yolanda Andrade

El numerólogo Fernando relató que desde 2023 ya había detectado signos de una condición neurológica degenerativa en su numerología. Desde entonces, acompañó a Yolanda con ejercicios espirituales enfocados en oración, meditación y fe en diferentes advocaciones marianas, como la Virgen de Guadalupe y la Virgen de la Macarena. Estos procesos, según explicó, ayudaron a que la conductora mostrara mejoría visible en sus apariciones recientes.

Durante este tiempo, Andrade también adoptó el lema “Vivir es increíble” como parte de su proceso de fortaleza personal y disciplinaria. A pesar de las dificultades médicas, su optimismo y compromiso con el tratamiento le han permitido mantenerse activado en eventos públicos y reaparecer ante los medios con un aspecto más recuperado.

¿Cuándo regresa Yolanda Andrade a Montse & Joe?

La astróloga Mhoni Vidente afirmó que Yolanda Andrade volverá a Montse & Joe en dos semanas, luego de varios meses de ausencia por cuestiones de salud. El anuncio se dio después de que Martha Figueroa comentara que Luz María Zetina habría pedido la silla de la conductora. Mhoni respondió asegurando que Andrade está lista para regresar y que no habrá lugar para Zetina en el programa.

En semanas recientes, Yolanda ha tenido apariciones en público que despertaron especulaciones sobre su regreso. Primero se le vio en la misa organizada en honor a Silvia Pinal, donde se mostró más recuperada, lo que reforzó la idea de que estaba preparada para retomar actividades profesionales.

