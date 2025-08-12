Yolanda Andrade y Verónica Castro dejan atrás dimes y diretes ¡La enfermedad las unió!

La semana pasada, Yolanda Andrade reapareció ante varios medios de comunicación y explicó su estado de salud. Aunque no quiso decir el nombre de su enfermedad, confesó que tiene un padecimiento degenerativo, pero que lucha por salir adelante. Además, dijo que ha hablado con Michel Castro, hijo de Verónica, para ver si realiza su bioserie.

Investigamos si Verónica Castro estaría de acuerdo en que su hijo y Yolanda trabajaran juntos, después de que la amistad entre ellas se fracturó. Y vaya sorpresa la que nos llevamos: Resulta que Yolanda y Verónica firmaron la pipa de la paz y están más unidas que nunca. Una amiga de ambas nos contó:

Verónica Castro, amiga de Yolanda Andrade / Redes sociales

¿Cómo es la relación actual entre Yolanda Andrade y Verónica Castro?

“Es una realidad que llevaban muchos años alejadas. Yolanda, con su peculiar forma de decir las cosas, declaró demasiadas cosas que a Verónica la lastimaron, pero cuando se dio a conocer la enfermedad de Yolanda, fue ella quien dio el primer paso para saber cómo estaba y cómo la podía ayudar. Verónica, pese a todo, le tiene un gran cariño. Ahora más que nunca están en constante comunicación” , dijo la amiga de Verónica Castro y Yolanda Andrade.

Amiga de Yolanda Andrade y Verónica Castro “Verónica le ha proporcionado contactos de doctores y especialistas para que la puedan ayudar en todo este proceso. Sé que Yolanda se siente agradecida. Siempre están al pendiente la una de la otra. Se juntaron, platicaron y se pidieron perdón por todo lo que ha pasado. Lloraron mucho en ese momento. Al final de cuentas, tenían muchas heridas que sanar. Cada vez que viene Verónica a la CDMX y Yolanda está acá se ven. Se frecuentan. Están la una para la otra. Viven por la misma zona, entonces no se desplazan tanto”.

Verónica Castro dejó en el pasado todo lo vivido, los escándalos y las declaraciones. Lo único que le importa es apoyar a Yolanda en esta situación: “Le afectó la enfermedad que padece. Es una persona muy importante en su vida. Tiene un gran valor lo que hizo. Acercarse y no preguntar: ‘¿Por qué lo hiciste?’ o ‘¿Por qué me atacaste?’, sino ‘¿En qué te ayudo?’. En verdad, su relación está mejor que nunca. De hecho, ya había un acercamiento. Fue en 2020 cuando empezaron a hablar. A raíz de la enfermedad de Yolanda, se juntaron muchísimo más”, indicó.

Yolanda Andrade, amiga de Verónica Castro / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade?

Nos compartieron que Yolanda Andrade tiene una gran entereza para sobrellevar todos los malestares que le causa su enfermedad: “Evidentemente hay días buenos y otros no tanto, pero siempre trata de salir adelante. Cuando viene a la CDMX es para ver a doctores y hacerse exámenes, pero le beneficia más el clima de Tulum. Le costó mucho trabajo aceptar la realidad, pero hace todo lo posible para tener calidad de vida”.

“Aunque no le gusta platicar sobre la muerte o sobre cómo le gustaría que la recordaran, ya dejó todoen orden para cuando llegue su final, que rogamos al cielo sea mucho tiempo más. Tiene todo arreglado y designado. Toda la familia está unida. Además de su hermana Marilé, quien siempre ha estado al lado de Yolanda, todos sus hermanos están pendientes de ella. Se turnan para cuidarla y estar junto a ella por cualquier cosa. Bien dicen que cuando las cosas se ponen más difíciles, la familia es nuestro soporte. Así lo viven”, resaltó.

“Yolanda está en un proceso de sanación interna y en dejar fluir las cosas. Ahora está más cerca de Dios, de la religión, y con ayuda de especialistas para entender todo este proceso. Siempre está en oración. Los más cercanos también estamos en la misma sintonía. Aunque casi no habla con nadie, los que sí lo hacemos estamos pendientes de ella y ella está agradecida por eso”, concluyó.

Yolanda Andrade estado de salud / Redes sociales

¿Por qué Yolanda Andrade y Verónica Castro se distanciaron?

Se dice que en 2000 se conocieron y se hicieron amigas. En 2003 compartieron proyecto cuando la Vero conducía Big brother y Yolanda quedó en segundo lugar

Mediante un ‘en vivo’ en redes sociales, Yolanda, en compañía de Montserrat Oliver, mencionó que se había casado.

Días después, Yolanda fue al programa que Javier Poza tenía en Fórmula y comentó: “Me casé en Ámsterdam con una mujer maravillosa que tú conoces y que admiramos mucho”, a lo que Javier le cuestionó que si era Verónica Castro y ella refutó: “Qué chistoso que digo ‘una mujer hermosa’ y digan que es Verónica Castro. Fue simbólico, no hay nada legal.... fui madrastra de 2”, y se río.

Ante esto, Verónica, en llamada telefónica para Venga la alegría , mencionó: “Nunca me he casado. Una cosa es que haga bromas, pero con la pena, no soy yo. En esta vida no soy lesbiana. Ayer le escribí y le dije que por favor se esté tranquila y que no haga tonterías. Es una falta de respeto”.

, mencionó: “Nunca me he casado. Una cosa es que haga bromas, pero con la pena, no soy yo. En esta vida no soy lesbiana. Ayer le escribí y le dije que por favor se esté tranquila y que no haga tonterías. Es una falta de respeto”. En junio de 2020, Cristian Castro defendió a su mamá y en un programa de televisión internacional dijo: “La gente que dura tantos años como yo, o como Verónica Castro, siempre va a tener miles de colgados; siempre habrá gente que quiera odiar”. A lo que Yolanda, en entrevista para TVNotas mencionó: “Él es un cobarde. Me consta que sí le pegó (a Verónica Castro). Si miento, que me demande y se lo compruebo”.

Tras darse a conocer la enfermedad de Yolanda, Verónica se había limitado a decir: “Que tenga mucha salud, que Dios la guarde. Macumba solamente la hago en el escenario”.

Yolanda Andrade / Redes sociales

¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre su estado de salud?

La semana pasada, Yolanda Andrade se encontró con varios medios y mencionó:

“Tengo 2 diagnósticos y los 2 no tienen cura. Entonces, conclusión, lo que quiere decir médicamente, científicamente, es que me puedo morir antes que ustedes”.

“Tengo una enfermedad degenerativa. Poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar, etc.”.

“Yo siempre le doy a ella bendiciones (refiriéndose a Verónica Castro)”.

“Que mi bioserie la haga el Michel (Castro). Nos hablamos y nos queremos mucho. Admiro mucho a Michel. Es un gran fotógrafo y cineasta”.

