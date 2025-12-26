Yolanda Andrade reaparece y confiesa cuál es la enfermedad que padece: “Han sido días difíciles”

Yolanda Andrade ha sido motivo de preocupación en las últimas semanas. Y es que, en su momento, se dijo que había sido hospitalizada de emergencia. Recordemos que la famosa lidia con las secuelas que le dejó el aneurisma cerebral que vivió en 2023.

Hace apenas unas horas, Yolanda Andrade reapareció en redes sociales y habló sobre su actual estado de salud, así como también se sinceró acerca de la enfermedad que padece. Esto fue lo que dijo.

Yolanda Andrade / Redes sociales

¿Qué está pasando con la salud de Yolanda Andrade?

Mucho se ha dicho sobre la salud de Yolanda Andrade. Si bien al principio se manejó la versión de que estaba en el hospital, una fuente testificó a TVNotas que la conductora sí fue a la clínica, pero solo para una revisión de rutina.

Según informó, la también actriz estaba en un “encierro obligatorio”. Aparentemente, dicha decisión habría sido tomada por su hermana Marilé, quien actualmente estaría bajo la manipulación de su nueva pareja sentimental. El informante señaló que Marilé y su nuevo novio se habrían conocido hace algunos meses en Cozumel.

“Desde que conoció a ese hombre, todo cambió. Está muy apegada a él, tanto física como emocionalmente, y hasta se lo llevó a vivir a la casa de Yolanda”, indicó.

Poco después de que esto saliera a la luz, el periodista Javier Ceriani reportó que, supuestamente, el hombre se llama Sergio y se dedica a dar “yogaterapia”. El comunicador también sostuvo que esta persona “es un hombre con quien hay que tener un poquito de cuidado”.

hermanas de Yolanda Andrade / Instagram

¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre su estado de salud actual?

En un video para sus redes sociales, Yolanda Andrade se sinceró sobre su estado de salud actual. Comenzó agradeciendo el apoyo que ha recibido de todos sus fanáticos. Posteriormente, contó que ha estado lidiando con días difíciles.

Con evidente dificultad para hablar, relató que había sido diagnosticada con ELA. Destacó que su familia la ha acompañado en este proceso y confesó estar algo asustada por todo lo que está pasando.

“Querido público conocedor, han sido días difíciles, muy difíciles, desde que me diagnosticaron ELA, y otras cositas más. Quizá les parezca raro este video, pero tenía ganas de compartirlo porque hay mucha gente que ahora tiene esta enfermedad degenerativa y muy triste” Yolanda Andrade

Indicó que hay días en los que se siente relativamente bien y otros en los que “no puedes moverte, ni abrir los ojos, ni caminar, ni hablar”.

Pese a todo, aseguró sentirse tranquila y reveló que sí había sido hospitalizada, pero que no había podido quedarse allí, por lo que actualmente está siendo cuidada en casa por un enfermero “de lujo”.

“Hace poco estuve en el hospital, me tuvieron que sacar porque… me pusieron este catéter nuevo, porque mis venitas ya no podían más. Por aquí ahora me ponen el suero y la medicina. Tengo un enfermero de lujo, se llama Rolando y es mi hermano”, concluyó.

¿Qué es ELA, la enfermedad que padece Yolanda Andrade?

De acuerdo con varios sitios médicos, incluido Mayo Clinic, la ELA, condición que padece Yolanda Andrade, es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal.

Es progresiva, es decir, con el tiempo empeora. Causa debilidad muscular y parálisis gradual que dificulta la capacidad de hablar, moverse, tragar y respirar. No tiene cura y, en algún punto, provoca una insuficiencia respiratoria que lleva a la muerte.

Aunque no hay una cura, sí existen tratamientos que permiten mejorar la calidad de vida del paciente. Se desconocen las causas de su aparición.

