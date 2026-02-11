¿Yolanda Andrade regresará a Montse y Joe? Montserrat Oliver revela su verdadero estado de salud

La salud de Yolanda Andrade volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que Montserrat Oliver ofreciera nuevas declaraciones sobre el momento que atraviesa su amiga y compañera del programa Montse & Joe. La conductora habló ante medios de comunicación y compartió detalles sobre cómo ha evolucionado el estado de Andrade tras el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), padecimiento que ha impactado su rutina laboral.

Yolanda Andrade y Lorena Meritano

¿Qué dijo Montserrat Oliver sobre la salud de Yolanda Andrade?

Durante un encuentro con la prensa, Montserrat Oliver fue cuestionada directamente sobre cómo se encuentra actualmente Yolanda Andrade. La conductora respondió que el proceso no ha sido lineal y que existen días con avances y otros con complicaciones.

“Yolanda tiene días buenos, tiene días malos. Mañana grabamos Montse y Joe, y espero que vaya y que tenga un buen día” Montserrat Oliver

Montserrat también recordó que hace un par de semanas, en la segunda grabación programada, Yolanda no pudo estar presente. Esa ausencia, explicó, refleja precisamente la intermitencia en su estado de salud.

En sus declaraciones, Oliver hizo énfasis en el ánimo y en la actitud como parte del proceso que enfrenta su amiga.

“Esperemos... Pero todos los doctores se equivocaron, se van a equivocar, a Yolanda le va a ir bien. Hoy está Yolanda Andrade, falta que se la crea. Y va a vencer cualquier cosa” Montserrat Oliver

Sus palabras fueron retomadas rápidamente en redes sociales, donde usuarios reaccionaron al mensaje de esperanza que compartió sobre la evolución médica de la conductora.

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver / IG

¿Yolanda Andrade sigue grabando “Montse & Joe” tras su diagnóstico de ELA?

Uno de los temas que más interés ha generado entre el público es la continuidad de Yolanda Andrade en el programa Montse & Joe, espacio que comparte con Montserrat Oliver desde hace años.

De acuerdo con lo dicho por Oliver, la participación de Andrade en las grabaciones depende directamente de cómo se sienta cada día. La conductora explicó que existen jornadas en las que Yolanda puede asistir y cumplir con sus compromisos, mientras que en otras ocasiones su condición le impide presentarse.

La ausencia registrada en una de las grabaciones recientes confirmó que su estado de salud requiere ajustes en la dinámica del programa. Sin embargo, Oliver manifestó su deseo de que pueda integrarse cuando tenga un buen día.

El formato del programa ha permitido cierta flexibilidad, tomando en cuenta el proceso médico que enfrenta Andrade. Hasta el momento, no se ha anunciado oficialmente un cambio definitivo en la conducción, por lo que su participación continúa sujeta a su evolución diaria.

Montserrat Oliver / Captura de pantalla

¿Qué dijo Montserrat Oliver sobre el apoyo a Yolanda Andrade y su familia?

En sus declaraciones, Montserrat Oliver también habló sobre el acompañamiento que Yolanda Andrade ha recibido por parte de su familia, particularmente de su hermana.

“Yo creo que le han de haber afectado, no la he visto, pero hoy está ahí siempre del lado de su hermana, peleándola y protegiéndola y cuidándola. Que también en esa situación es difícil” Montserrat Oliver

Con estas palabras, Oliver subrayó la importancia del respaldo cercano durante este proceso. La conductora reconoció que se trata de una etapa compleja, tanto para quien enfrenta el diagnóstico como para quienes la rodean.

Además de referirse a Yolanda Andrade, Montserrat Oliver también fue cuestionada sobre la reciente pérdida que sufrió la actriz Fabiola Campomanes, tras el fallecimiento de su madre.

Oliver explicó que, debido a compromisos laborales y viajes, no ha podido verla personalmente, aunque sí ha mantenido comunicación con ella.

“Ay, Fabiola no la he podido ver. O sea, vine a verla, a darle un abrazo, me agarraron en Europa y cuando pasó lo de su mamita hermosa. Y ahorita estoy aquí y no la he podido ir a ver. Yo hoy quedé de que la iba a ir a ver y miren, aquí estoy” Montserrat Oliver

Asimismo, confirmó que ha hablado con Campomanes y con su tía, y que envió flores como muestra de apoyo. “Sí, claro, hablé con ella, con su tía también, además de unas flores y espero poderla abrazar muy pronto”, declaró.

