Querido comunicador habría sido diagnosticado con ELA, la misma enfermedad de Yolanda Andrade, aseguran

A pocos días de la muerte de Pedro Torres, quien fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en 2024, y a unos meses de que Yolanda Andrade confirmara que también padece esta enfermedad, Martha Figueroa reveló que otro querido comunicador habría recibido el mismo y lamentable diagnóstico.

Tristemente, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura y cuyo deterioro físico suele ser muy duro, tanto para el paciente como para sus familiares.

Incluso figuras del espectáculo, como Lucía Méndez, han hablado del impacto emocional que provoca este padecimiento. “La ELA es una enfermedad en la que ves cómo la persona se va degenerando, cómo se va apagando. No la ves mejorar, la ves derrumbarse. Lloras mucho”, expresó a los medios tras la muerte de su ex Pedro Torres.

Martha Figueroa / Francisco Mancera

¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la enfermedad que padece Yolanda Andrade y sufrió Pedro Torres?

De acuerdo con diversos sitios médicos, incluyendo Mayo Clinic, la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que padece Yolanda Andrade, es una afección neurodegenerativa que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal. Es progresiva y actualmente no se tiene cura.

Comienza con espasmos y debilidad muscular en un brazo o una pierna, dificultad para tragar o para hablar. Con el tiempo, afecta el control de los músculos para moverse, hablar, comer y respirar. Incluso puede llegar a la demencia.

Hasta ahora, se desconoce la causa. Según estudios, el 10% de quienes padecen esta enfermedad ha sido por motivos genéticos. Desafortunadamente, puede causar la muerte.

Y es que la causa más común de fallecimiento de personas con esta condición ha sido la insuficiencia respiratoria, por eso se recomienda que los pacientes estén monitoreados las 24 horas.

¿Qué comunicador fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)?

La preocupación volvió a encenderse en el medio artístico luego de que Martha Figueroa compartiera una delicada información que la tiene consternada.

Durante una transmisión en su canal de YouTube “Así se hacen los chismes”, la periodista reveló que un querido y reconocido comunicador podría haber sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la misma enfermedad que enfrenta Yolanda Andrade y que padeció el productor Pedro Torres.

Martha Figueroa dio a conocer que un famoso mexicano está desahuciado / Facebook

“Oye, me contaron algo que, sí, me va a dar mucha pena. Es un comunicador muy importante; me dijeron que tiene ELA, igual que Yolanda Andrade y como lo tuvo Pedro Torres. Es un comunicador al que le tenemos cariño y respeto, y parece que está pasando por lo mismo. Él no ha confirmado nada; yo estoy esperando a que lo haga, porque no quiero armar un escándalo. Pero sí es una noticia muy triste.”, concluyó sin revelar la identidad del comunicador.

