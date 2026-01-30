¿Quién fue Pedro Torres, exesposo de Lucía Méndez, que padecía la misma enfermedad que Yolanda Andrade?

La muerte de Pedro Torres, productor de Big Brother México, sacudió al mundo del espectáculo este 30 de enero de 2026. Como te dimos a conocer en TVNotas, el productor enfrentaba un diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), la misma enfermedad neurodegenerativa que padece Yolanda Andrade, lo que volvió su caso aún más impactante para la televisión mexicana. La ELA, enfermedad incurable que afecta las neuronas motoras, marcó los últimos meses de vida del creativo, quien ya presentaba dificultades para hablar y moverse.

¿Qué enfermedad tenía Pedro Torres y por qué se relaciona con Yolanda Andrade?

Pedro Torres padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), también conocida como enfermedad de Lou Gehrig o enfermedad de la neurona motora. Esta enfermedad degenerativa ataca las células nerviosas del cerebro y la médula espinal, provocando la pérdida progresiva del control muscular. Como te informamos en TVNotas desde 2025, los médicos le notificaron el diagnóstico cuando la enfermedad ya avanzaba.

Una fuente cercana al productor reveló a TVNotas que el exesposo de Lucía Méndez reunía a su círculo cercano para despedirse.

“Ha organizado varias reuniones para despedirse y decirles lo mucho que los quiere, antes de que sea demasiado tarde”

En el caso de Yolanda Andrade, ella misma expresó públicamente.

Pedro Torres, portada TVNotas / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Qué enfermedad padece Yolanda Andrade y cómo lo confirmó públicamente?

Yolanda Andrade reveló públicamente que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, provocando pérdida de movilidad, dificultad para hablar, fatiga extrema y deterioro gradual. Después de meses de rumores y hospitalizaciones, fue en diciembre de 2025 cuando la conductora decidió romper el silencio y confirmar su diagnóstico mediante un video difundido en sus redes sociales.

En su mensaje, Yolanda describió con honestidad el impacto físico y emocional que ha enfrentado: “Han sido días difíciles, muy difíciles, desde que me diagnosticaron ELA y otras cositas más”, confesó, explicando que vive etapas variables, algunas con mayor estabilidad y otras con un desgaste severo que le dificulta caminar, moverse, hablar o incluso abrir los ojos.

La conductora también aprovechó ese momento para agradecer el apoyo que ha recibido durante su proceso: “Quiero dar las gracias a toda la gente que me manda buenos deseos, a mis amigos, a los que me apoyan con su oración y con su amor”, expresó entre visibles dificultades para hablar. En su testimonio, destacó que 2025 había sido “un año muy pesado” tanto para ella como para su familia, quienes la han acompañado en el proceso médico, las hospitalizaciones y su lucha diaria contra la ELA.

Revelan triste información de Yolanda Andrade en medio de su encierro. / Redes sociales

¿Cuáles son los síntomas y el pronóstico de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)?

La ELA provoca un deterioro gradual del movimiento voluntario. Según organismos de salud, los síntomas más frecuentes incluyen:

Dificultad para caminar

Debilidad en brazos y piernas

Problemas para hablar (ELA bulbar)

Dificultad para tragar

Calambres y balbuceo

Aunque el cuerpo se paraliza progresivamente, la inteligencia y la sensibilidad suelen conservarse. El 95% de los casos son esporádicos y solo el 5% hereditarios. La esperanza de vida tras el diagnóstico de ELA suele ser de dos a cinco años, aunque hay excepciones.

En el caso de Pedro Torres, la enfermedad ya le generaba problemas para hablar, lo que lo llevó incluso comunicarse con su familia por Inteligencia Artificial.

Yolanda Andrade con ELA

¿Quién fue Pedro Torres y por qué fue clave en la televisión mexicana?

Pedro Torres Castilla, nacido en Saltillo, Coahuila, el 21 de febrero de 1953, se consolidó como uno de los productores más influyentes y respetados de la televisión mexicana. Su formación en cine en Londres moldeó su mirada visual y lo llevó a destacar primero en el mundo de la publicidad y luego en la dirección de videoclips para grandes figuras como Lucía Méndez, Luis Miguel, Emmanuel, Cristian Castro y Alejandro Fernández. Su sello estético, elegante y cinematográfico lo posicionó desde muy temprano como un creador distinto, adelantado a su época.

Su nombre quedó grabado en la historia de la pantalla chica al producir Big brother, el primer gran reality show en México, un proyecto que sacudió al público e inauguró una nueva forma de entretenimiento. A este éxito le siguieron programas como Operación triunfo y la serie Mujeres asesinas, que marcaron tendencia por su calidad visual y por reunir a actrices de primer nivel en historias intensas y arriesgadas. Con una carrera tan sólida como diversa, Torres se ganó el apodo de “El midas de lapProducción”, reconocimiento a su capacidad para convertir cada proyecto en un fenómeno de audiencia.

Se le considera un auténtico visionario de la televisión mexicana porque entendió antes que nadie cómo combinar narrativa, espectáculo y estética cinematográfica en formatos que parecían imposibles para la pantalla abierta. Big Brother México modificó para siempre el consumo televisivo al introducir el reality moderno al horario estelar y generar conversación social las 24 horas del día. Mujeres Asesinas elevó los estándares visuales con una propuesta oscura, estilizada y protagonizada por grandes figuras. Y sus videoclips, en especial “La Incondicional”, demostraron que la música en televisión podía producirse como cine, gestionando locaciones inalcanzables y moldeando por completo la imagen de un ídolo. La mezcla de riesgo creativo y precisión operativa convirtió a Pedro Torres en un referente obligado para varias generaciones de productores.