Yolanda Andrade, tras crisis de salud, reaparece feliz y radiante, ¡publica sorprendente foto en la playa!

En medio de su lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), Yolanda Andrade ha dado señales alentadoras a sus seguidores. Una de ellas fue su reciente regreso al programa Montse & Joe, donde sorprendió al reaparecer como conductora junto a Montserrat Oliver. Ahora, la presentadora vuelve a llamar la atención al compartir una imagen en la que deja ver que está disfrutando al máximo esta etapa de su vida y que luce notablemente recuperada.

¿Cuál es la enfermedad que padece Yolanda Andrade?

De acuerdo con diversos sitios médicos, incluyendo Mayo Clinic, la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que padece Yolanda Andrade, es una afección neurodegenerativa que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal.

Es progresiva y actualmente no se tiene cura.Comienza con espasmos y debilidad muscular en un brazo o una pierna, dificultad para tragar o para hablar. Con el tiempo, afecta el control de los músculos para moverse, hablar, comer y respirar. Incluso puede llegar a la demencia.

Hasta ahora, se desconoce la causa. Según estudios, el 10% de quienes padecen esta enfermedad ha sido por motivos genéticos. Desafortunadamente, puede causar la muerte.Y es que la causa más común de fallecimiento de personas con esta condición ha sido la insuficiencia respiratoria, por eso se recomienda que los pacientes estén monitoreados las 24 horas.

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Yolanda Andrade reaparece ante los medios y luce irreconocible. / Facebook: Yolanda Andrade

¿Cómo ha afectado la Esclerosis Lateral Amiotrófica a Yolanda Andrade?

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que tiene Yolanda Andrade es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que ataca las neuronas motoras, responsables de enviar señales del cerebro y la médula espinal a los músculos. Cuando estas neuronas mueren, los músculos dejan de recibir estímulos, se debilitan y comienzan a atrofiarse.

En el caso de Yolanda Andrade, ella misma explicó que su diagnóstico llegó después de años de mucha incertidumbre sobre su estado de salud.

Entre los síntomas más comunes de la ELA, se encuentran:



Debilidad muscular progresiva

Problemas para hablar (disartria)

Dificultad para tragar (disfagia)

Calambres y rigidez muscular

Fasciculaciones o espasmos involuntarios

Problemas respiratorios

Afección seudobulbar, que provoca risas o llanto incontrolables.

Estos síntomas no aparecen de la misma forma en todos los pacientes, pero en Yolanda se han manifestado de manera intermitente, con días de mayor estabilidad y otros de profundas limitaciones físicas.

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Yolanda Andrade reaparece ante los medios y luce irreconocible. / Facebook: Yolanda Andrade

Yolanda Andrade comparte foto desde la playa y su aspecto sorprende a seguidores

La conductora Yolanda Andrade volvió a dar señales alentadoras sobre su estado de salud luego de compartir un momento muy especial con sus seguidores desde la playa.

Este fin de semana, la también presentadora de televisión apareció en sus historias de Instagram disfrutando del sol, el mar y la compañía de su hermana Marilé y un chico, mostrando una faceta relajada y sonriente que no pasó desapercida para sus fans.

En la fotografía, Yolanda se dejó ver con una amplia sonrisa frente a un hermoso paisaje de playa. A su lado aparece su hermana, Marilé Andrade, con quien ha mantenido una relación muy cercana y quien ha sido uno de sus principales apoyos durante los momentos difíciles que ha atravesado en los últimos meses.

La imagen rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron verla con mejor semblante. Muchos usuarios destacaron que la conductora luce más animada, lo que para ellos representa una señal positiva en medio de su proceso de salud.

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