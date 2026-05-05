Laura Flores explota con la prensa por decir “está muriéndose"; información falsa, ¿cuál es su estado de salud?

Laura Flores causó preocupación entre sus seguidores luego de que se diera a conocer que atravesó un fuerte problema de salud que ya fue superado. Pese a que la actriz dejó claro estar bien actualmente, sus palabras parecen haber sido mal interpretadas.

Laura Flores estalla con la prensa por decir que se “estaba muriendo”. / Redes sociales

Te puede interesar: ¡Laura Flores rompe el silencio! Revela terrible diagnóstico: “Me pegó durísimo”, ¿está grave de salud?

¿Cómo surgió el rumor falso de que Laura Flores presuntamente estaba muriendo?

A finales de abril, Laura Flores tuvo un encuentro con diversos medios de comunicación tras ser captada con cubrebocas. La intérprete de “Un hombre completo” explicó que se debía a una enfermedad que ya había superado.

De acuerdo con Flores, meses atrás sus pulmones se vieron afectados por una pleuritis, es decir, una inflamación en la pleura de los pulmones que ocasionó laringitis.

“Sí me fue muy mal, estuve con muchos antibióticos, nebulizaciones, pero pues eso ya pasó. La contaminación nos sigue afectando”, explicó el 27 de abril.

Pese a que Laura Flores fue clara al hablar sobre los problemas de salud que enfrentó, recientemente aseguró que sus palabras fueron tergiversadas por algunos medios de comunicación, quienes aseguraron falsamente que presuntamente “estaba muriendo”.

Laura Flores molesta por rumores sobre su estado de salud. / Redes sociales

Lee: Laura Flores: El inquietante motivo por el que dijo no a La casa de los famosos: ¡su hijo está involucrado!

¿Cuál es el estado de salud actual de Laura Flores?

En un reciente encuentro con la prensa, retomado por el programa ‘De primera mano’, Laura Flores se dejó ver molesta luego de que la prensa asegurara que estaba grave de salud, lo que ocasionó que en un principio se negara a hablar.

La actriz explicó que su negativa se debía a que diversos medios de comunicación no aclararon que la enfermedad que padeció ya había sido superada, al contrario, agravaron la situación y causaron preocupación.

“Yo les regalo un minutito, pero siempre que hablo con los medios así inventan cosas. De verdad, no es la primera vez que me pasa. Ponen palabras que uno no dice.” Laura Flores

Ante la insistencia de los reporteros por conseguir una declaración, Flores señaló: “A veces dicen otra cosa: ‘Laura está muriéndose por problemas de salud’. Me curé hace tres meses y ponen que Laura se está muriendo”.

Sin embargo, dejó claro que ella está bien de salud y no ha presentado complicaciones de salud, nuevamente.

Laura Flores se sincera nuevamente sobre su estado de salud. / Redes sociales

Lee: Laura Flores enciende las alertas; revela que vive con un terrible síndrome: “No ha sido fácil”

¿Qué es la pleuritis, enfermedad que superó Laura Flores?

Momentos después de externar su molestia, Laura Flores se mostró abierta a platicar de otros temas con la prensa, pero cabe destacar que la enfermedad de la que la actriz habló semanas atrás suele ser la consecuencia de una infección.

De acuerdo con Mayo Clinic, una de las principales causas por las que se desarrolla dicho padecimiento son las infecciones, tal es el caso de la neumonía, tuberculosis o infecciones virales.

Además del dolor agudo y punzante en el pecho, otros de sus síntomas son: dificultad para respirar profundo, tos seca y fiebre.

Laura Flores superó la enfermedad que padeció semanas atrás y desmiente estar muriendo. / Redes sociales

Te puede interesar: Laura Flores cae en cama por fuerte virus, ¡y revela que ya contagió a varios! ¿Cuál es su estado de salud?

¿Quién es Laura Flores y cuáles son sus proyectos actuales?

Originaria de Reynosa, Tamaulipas , cuenta con más de 40 años de carrera en la música y la actuación.

, cuenta con más de 40 años de carrera en la música y la actuación. Ha participado en telenovelas como ‘El derecho de nacer’, ‘Marisol’ y ‘Gotita de amor’.

y Uno de sus más recientes sencillos es ‘Absurda libertad’ .

. Actualmente, se encuentra trabajando en obras de teatro como ‘Perfume de gardenia’ y ‘Las leonas’.

¡No te pierdas!: Laura Flores revela que su hijo fue intoxicado en una fiesta y fue hospitalizado de emergencia: “Algo le echaron”