Laura Flores enciende las alertas; revela que vive con un terrible síndrome: “No ha sido fácil”

Laura Flores reveló que vive con un síndrome que ha marcado parte de su vida cotidiana, en medio del crecimiento de sus hijos que empiezan a desarrollar su vida lejos de la actriz, ¿qué dijo y qué tiene la también cantante? Te revelamos todos los detalles.

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Laura Flores rompe el silencio: revela que padece un síndrome. / Foto: Redes sociales

¿Cuántos hijos tiene Laura Flores?

La actriz Laura Flores ha compartido en distintas ocasiones aspectos de su vida familiar, en la que sus hijos ocupan un lugar central. La actriz es madre de cuatro: María y Patricio, sus hijos mayores y biológicos, con quienes ha construido una relación cercana a lo largo de los años.

A su familia se suma Alejandro, a quien adoptó en 2018, decisión que marcó una nueva etapa en su vida personal. Junto a él también está su hija adoptiva, con quien ha conformado un entorno familiar que integra distintas experiencias y procesos dentro de la maternidad. En una entrevista con De primera mano, la actriz reconoció que lo mejor que pudo darle a sus hijos es una buena educación.

Sigo en el ir y venir, pero como mis hijos ya están más grandes, ahorita terminan los dos chiquitos la prepa y se van a la universidad, prácticamente voy a estar más tiempo en México. Lo que hice es darles la mejor educación que les puedo dar, María es ingeniera civil, Patricio está becado en la universidad estudiando en ingeniería mecánica, Alejandro dice que va a estudiar negocios y después gastronomía y mi hija menor ya está aceptada y tiene un 75% de beca en la universidad y va a estudiar ingeniería espacial, no sé a quién salieron, pero a mí no Laura Flores

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¿Qué tiene Laura Flores? La actriz hace impactante revelación. / Redes sociales

¿Qué síndrome tiene Laura Flores?

Laura Flores habló sobre la etapa que atraviesa actualmente en su vida personal, marcada por los cambios que implica ver a sus hijos tomar su propio camino. La actriz expresó que, lejos de impulsar una carrera en el entretenimiento, se siente satisfecha con las decisiones que ellos han tomado.

“Di gracias a Dios (que no fueran actores), el orgullo mayor para cualquier padre o madre es ver que tus hijos se realicen en algo que los hace felices y que estudien, para mí un título universitario, será que yo no lo tuve, pero para mí es muy importante que mis hijos se realicen y tengan herramientas en la vida”, mencionó la actriz.

Además, reconoció que ha enfrentado el llamado síndrome del nido vacío, una etapa que ha implicado ajustes emocionales y personales. Este síndrome es una sensación general de soledad que los padres u otros tutores pueden sentir cuando uno o más de sus hijos abandonan el hogar. Aunque es más común en las mujeres, puede ocurrir en ambos sexos. Como parte de este proceso, Flores encontró compañía en sus mascotas, a las que considera un apoyo en su día a día.

Me llené de perros y gatos, es el sustituto que tengo, ya me traje a México a todos mis perros, estoy contenta porque estoy entendiendo este síndrome del nido vacío que me costó mucho trabajo, no ha sido fácil, pero son procesos que uno tiene que vivir y asumirlo. Yo me la paso en terapia, pero muy contenta y muy agradecida. Laura Flores

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Laura Flores reveló que padece síndrome del nido vacío. / Redes sociales

¿Quién es Laura Flores?

Laura Flores es una actriz y cantante que nació el 23 de agosto de 1963 en Reynosa, Tamaulipas, y comenzó su trayectoria artística dentro del grupo Hermanos y Amigos, con el que realizó giras por distintos países durante tres años. Posteriormente, decidió formarse como actriz en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), donde inició su camino en las telenovelas con una participación en El combate, producción protagonizada por Ignacio López Tarso.

De manera paralela, la música se mantuvo como una constante en su carrera. En 1980 participó como cantante en el programa Noche a noch*, conducido por Verónica Castro, y un año después protagonizó la comedia musical *Los Fantásticos*. Más adelante lanzó su primer disco como solista, Barcos de papel, lo que la llevó a realizar presentaciones en distintos puntos del país. A lo largo de los años, combinó su faceta musical con su trabajo en televisión, participando en producciones como El derecho de nacer, Siempre te amaré, Gotita de amor y El alma no tiene color.

En teatro, ha formado parte de diversas puestas en escena como Jesucristo Superestrella, Fausto, El tenorio cómico y Monólogos de la vagina. En televisión, también ha trabajado como conductora en programas como Hoy, además de integrarse a series y telenovelas como Cero en conducta, Cómplices al rescate, Piel de otoño, Al diablo con los guapos y En nombre del amor. Tras una etapa en Telemundo, donde participó en producciones como Reina de corazones, regresó a Televisa en 2019 con Juntos el corazón nunca se equivoca, manteniendo actividad tanto en la actuación como en otros proyectos dentro del medio.

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