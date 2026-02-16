Laura Flores, por darse tanto a desear, queda fuera de La casa de los famosos, ¡la mandaron a la banca!

Ahora que se estrenó la sexta entrega del reality La casa de los famosos, por Telemundo, nos enteramos de que una figura que estaba súper confirmada para entrar era la actriz Laura Flores, pero que al último momento dijo que siempre no. ¿La causa? Nadie la sabe.

Una persona de la empresa que transmite el programa nos dijo: “Se habló con ella desde finales del año pasado. Era la más entusiasmada. Ya le habíamos hecho la invitación para otras cosas e incluso otros realities, pero su agenda de trabajo no permitía que los calendarios se acomodaran bien. Sé que la buscaron desde octubre o noviembre del año pasado y ella, desde el día uno, dijo que sí”.

Esta emisión del reality cuenta con figuras como Laura Zapata, Lupita Jones y Papi Kunno, entre otros famosos que estarán aislados durante poco más de 4 meses, para que haya solo un ganador.

Mira: Concursante eliminada de MasterChef revela delicado problema de salud: “No tengo sentido”

¿Por qué Laura Flores se bajó de La casa de los famosos Telemundo a días de firmar su contrato?

En el caso de Laura Flores, nos dicen que todo marchaba bien, pero que hace dos semanas, cuando le dieron cita para grabar los promocionales y ver el contrato, la producción se quedó con la boca abierta:

“Pues dijo que siempre no. Era una de las cartas fuertes de esta temporada. O sea, solo imagínense tener a las icónicas Laura Flores y Laura Zapata juntas en el mismo reality. ¡Iba a ser una locura!”. Fuente a TVNotas

De acuerdo con nuestra fuente, la actriz habría declinado la invitación para su participación porque se le juntaba con otros proyectos. “Salió con que tenía otros compromisos que se habían sumado a la agenda, y que no podía. Que solo si le prometían que saldría para las fechas programadas o le daban un permiso de salir y regresar, con todo gusto, pero eso obvio que no se puede. Va contra las reglas y la forma del juego”.

¿Qué consecuencias enfrenta Laura Flores tras bajarse de La casa de los famosos a última hora?

Esto, según nuestro informante, habría tenido como consecuencia que no tomen a Laura Flores en cuenta para otras producciones: “Siempre se le ha tratado como lo que es: una primera actriz y una excelente mujer. Al final, se habían contemplado a más personas, por cualquier cosa que pasara, pero lo que sí es un hecho es que, además de La casa de los famosos, sé que la querían para una novela u otro proyecto. Evidentemente, también eso se cayó, porque dudo mucho que los jefes le den más trabajo. Seguro la tendrán en la banca”.

Pese a que rechazó entrar al reality, esperan que le vaya bien en sus proyectos: “Ella no es exclusiva de nosotros, pero desde hace muchos años ha trabajado muy bien en esta empresa. Se le han dado buenos proyectos y papeles, y ha cumplido con todo súper bien. De hecho, se nos hizo raro que dijera que siempre no, cuando era la más entusiasmada por estar en el proyecto, y más que avisara con solo unas cuantas semanas de iniciar el show. La verdad es que no se nos hizo padre. Se le desea lo mejor”.

¿Quién es Laura Flores y por qué su trayectoria internacional pesa tanto en La casa de los famosos?

Nacida en Reynosa, Tamaulipas, debutó en la telenovela El combate, con Ignacio López Tarso, a finales de los 70.

La hemos visto en otros melodramas como El derecho de nacer, Tú eres mi destino, Piel de otoño, En otra piel, La fan, Las hijas de la señora García y Los hilos del pasado.

Ha conducido programas como La rueda de la fortuna, Hoy y Un nuevo día.

Ha lanzado más de 10 discos y colocado varios éxitos en la radio como “Te felicito” y “El alma no tiene color”.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.