¡Laura Flores irreconocible tras drástico cambio de imagen! La actriz enfrenta críticas y revela ¿usó bótox?

La actriz mexicana, Laura Flores, se convirtió en tendencia en redes sociales tras compartir una foto en la que luce un rostro visiblemente rejuvenecido. La actriz, de 62 años, despertó comentarios divididos: mientras muchos celebraron su aspecto fresco y natural, otros cuestionaron si había recurrido a procedimientos estéticos como el bótox. Recientemente, Laura rompió el silencio y aclaró todos los rumores. ¿Recurrió al bótox?

¿Laura Flores está lista para enamorarse de nuevo? Esto dijo la actriz sobre el amor. / Foto: Redes sociales

¿Cómo luce actualmente Laura Flores tras cambió de look?

La reciente publicación de Laura Flores en Instagram generó rápidamente miles de interacciones. Entre los mensajes predominaban los elogios: usuarios destacaban su elegancia, su seguridad y el cuidado de su imagen, considerando a la actriz un ejemplo de cómo envejecer con gracia.

Sin embargo, también surgieron críticas y cuestionamientos, especialmente relacionados con la suposición de que su rejuvenecimiento era resultado de procedimientos estéticos, aquí algunos de los comentarios:



“Siempre tan hermosa, Laura”,

“Bella Laura pero mucho filtro”,

“Mucho ayuda la IA”.

Te puede interesar: Laura Flores le da “baje” a Angélica Vale y es captada en tremendo beso con... ¡Otto Padrón! VIDEO

Así luce Laura Flores tras cambio de look / X: laurafloresmx y canva

¿Laura Flores presuntamente se puso bótox para su cambio de look?

Ante la ola de especulaciones, Laura Flores decidió abordar directamente los rumores. En declaraciones para el programa De primera mano, Laura fue cuestionada sobre si había utilizado bótox. Con risas y un tono relajado, negó haber recurrido a procedimientos estéticos y enfatizó que no se siente cómoda con ellos.

El bótox y yo no somos compatibles, se me levanta la ceja y todo (al usarlo). Laura Flores

Posteriormente, cuando fue cuestionada acerca de algún retoque en el rostro, lo negó totalmente: “ Todavía no, tengo cita, en febrero me hago todo ”, señaló Laura.

Su respuesta fue recibida con humor, dejando claro que su objetivo no es alimentar falsas narrativas sobre su imagen, sino compartir su verdad de manera transparente.

Lee: Laura Flores explotó contra Lalo Salazar por no aceptarle un departamento, aseguran: “Se puso bien intensa”

Laura Flores revela si es que usó bótox recientemente / YT: Imagen Entretenimiento

¿Cuál es la trayectoria de Laura Flores?

Laura Flores, nacida en 1963, desde temprana edad manifestó una clara vocación por el mundo artístico, interesándose tanto en la actuación como en la música, áreas que con el paso del tiempo la llevarían a consolidarse como una de las artistas más versátiles y reconocidas de la televisión mexicana.

Su trayectoria profesional dio inicio en la década de los ochenta, cuando incursionó en las telenovelas. Pronto logró integrarse rápidamente a producciones de gran alcance, convirtiéndose en una figura recurrente y querida por el público. Estas son algunas de las telenovelas en las que participó:



El combate (1981) – Debut en telenovelas

(1981) – Debut en telenovelas El derecho de nacer (1981)

(1981) Rosa salvaje (1987)

(1987) El vuelo del águila (1994)

(1994) Una familia con suerte (2011–2012)

(2011–2012) Corazón indomable (2013)

(2013) En tierras salvajes (2017)

Paralelamente a su trabajo actoral, Laura Flores también exploró su faceta musical. Durante los años noventa lanzó diversos álbumes como cantante, logrando destacar dentro del pop y la balada romántica.

Tal vez te interese: ¿Lalo Salazar ya olvidó a Laura Flores? Lo captan besando a una misteriosa mujer tras su polémica ruptura