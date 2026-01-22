¿Laura Flores está enamorada de Yahir y hace su luchita? Esto dice tras su ruptura con Lalo Salazar, VIDEO

Luego de la ruptura amorosa de Laura Flores y Lolo Salazar que la dejó a ella muy afectada, la actriz vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública tras una declaración que no pasó desapercibida. A siete meses de haber confirmado el fin de su relación con el periodista Flores sorprendió al asegurar que solo podría enamorarse nuevamente de un hombre con ciertas características y ¡son las de Yahir! ¿Anda tras sus huesitos? Aquí te contamos que pasó.

Laura Flores / Redes sociales

¿Laura Flores sigue afectada tras su ruptura con Lalo Salazar?

En febrero de 2025 Laura Flores y Eduardo “Lalo” Salazar confirmaron públicamente que mantenían una relación sentimental. En los meses posteriores, ambos compartieron en redes sociales diversos momentos que reflejaban la etapa que vivían como pareja. Sin embargo, el romance llegó a su fin unos meses después, en junio.

Tras anunciar la ruptura, la actriz ofreció varias entrevistas en las que habló abiertamente del impacto emocional que le dejó el término de la relación. En una de ellas, Laura Flores apareció visiblemente conmovida y aseguró no entender las razones que llevaron al periodista a poner fin al romance. Además, declaró que Salazar la habría bloqueado de sus redes sociales, lo que, según explicó, le impidió aclarar cualquier malentendido entre ambos.

Desde entonces, la actriz mantuvo un perfil más reservado respecto a su vida sentimental. No obstante, recientemente aseguró encontrarse bien emocionalmente y afirmó que ha decidido permanecer soltera por un tiempo, a menos que llegue a su vida alguien con características muy específicas, ¡las de Yahir!

Laura Flores lanza indirectas sobre su ruptura con Lalo Salazar / Laura Flores lanza indirectas sobre su ruptura con Lalo Salazar

¿Laura Flores quiere conquistar a Yahir?

Durante un encuentro con la prensa en el marco de la obra de teatro en la que participa actualmente, reporteros cuestionaron a Laura Flores sobre el estado de su corazón y su situación amorosa. La actriz respondió que se encuentra tranquila y enfocada en su trabajo, pero no descartó la posibilidad de volver a enamorarse en el futuro.

Fue en ese contexto cuando mencionó a Yahir, su compañero de escenario, como referencia del tipo de hombre que podría hacerla reconsiderar su soltería.

“El día que me encuentre un señor como Yahir, entonces lo voy a pensar” Laura Flores

La frase fue suficiente para que se generara revuelo entre los reporteros presentes, quienes comenzaron a cuestionarla sobre si existía un interés directo hacia el cantante. Ante esto, Laura Flores fue clara y aseguró que no intenta conquistar a su compañero de teatro.

La actriz explicó que, además de la diferencia de edad, Yahir mantiene actualmente una relación sentimental, por lo que descartó cualquier posibilidad más allá de la admiración.

“No, no, no, él puede ser mi sobrinito, está muy chiquito y está dado” Laura Flores

Laura Flores y Yahir / Instagram

¿Yahir podría corresponder a Laura Flores?

Tras las declaraciones de Laura Flores, Yahir también fue cuestionado por la prensa sobre su situación sentimental. El cantante aprovechó el momento para aclarar que desde hace aproximadamente 10 años mantiene una relación estable con la madre de su hijo menor.

El intérprete aseguró que se encuentra en una etapa plena de su vida personal y destacó la estabilidad que ha construido a lo largo de la última década.

“Yo ahorita tengo una relación de 10 años, y una relación maravillosa, pero antes de esa relación, pues yo qué te puedo decir” Yahir

Con estas palabras, el cantante dejó claro que su situación actual es distinta a la de años anteriores, cuando se encontraba soltero. Aunque no profundizó más en el tema, su declaración sirvió para cerrar cualquier especulación sobre un posible interés romántico.

Por su parte, Laura Flores también puso fin a los cuestionamientos asegurando que, por ahora, su prioridad es su bienestar personal. La actriz, quien recientemente concluyó su participación en la telenovela “Los hilos del pasado” junto a Yadhira Carrillo, comentó de manera relajada que actualmente comparte su cama únicamente con sus mascotas.

