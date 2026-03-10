Laura Flores sufre crisis de salud durante su concierto en ‘La Maraka’, ¿cómo se encuentra?

Laura Flores encendió las alarmas entre sus seguidores. Y es que, en medio de rumores de un supuesto desaire en un evento por culpa de su exnovio, Lalo Salazar, revela haber sufrido una crisis de salud durante su más reciente presentación en ‘La Maraka’, un bar de la Ciudad de México, junto a Alejandra Ávalos.

Laura Flores / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Laura Flores HOY, 10 de marzo, tras crisis de salud?

Durante el pasado fin de semana, Laura Flores dio concierto en ‘La Maraka’ junto a Alejandra Ávalos, como parte de la gira ‘Con alma de mujer’. En una reciente entrevista para el programa ‘Todo para la mujer’, la actriz reveló que, momentos antes del evento, tuvo una grave crisis de salud.

Y es que Flores relató que había tenido fiebre y problemas de voz. Aunque lo más prudente habría sido cancelar todo, la también cantante destacó que estaba muy comprometida con este proyecto y simplemente optó por buscar atención médica y tomar medicamentos.

“Anduve con calentura. El doctor me mandó inyectarme dexametasona ayer y hoy, o sea, eso está mal. Para el organismo está mal. También estaba haciendo inhalaciones para la gente que tiene asma, o sea, me metí corticoides por todos lados y es malo, pero dije: ‘¿Qué hago?’ Tenemos meses organizando esto y no recuerdo la última vez que a mí se me fue la voz. Se fue abriendo la garganta conforme iba pasando el show”. Laura Flores

Admitió que, a lo largo de la presentación, sintió malestares, pero se esforzó por ocultarlos para ofrecer un show de calidad a todos los asistentes. Al final del día, el evento salió según lo planeado, lo que la llena de satisfacción.

Todo parece indicar que su estado de salud mejoró, pues, tras dar su testimonio, solo usó sus redes sociales para compartir algunos momentos del concierto.

Caótica noche fue la que vivió Laura Flores durante su presentación en ‘La Maraka’, donde luego de tener todo más que listo y preparado, su voz le hizo una jugada y quedó afónica en pleno show: 🎙️😰“Me tuvieron que dar cortisol, pero poco a poco la garganta se fue abriendo”.… pic.twitter.com/3QvafFW6bM — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 9, 2026

¿Laura Flores fue vetada de un evento por culpa de Lalo Salazar?

Otro escándalo que ha rodeado la vida de Laura Flores ha sido su ruptura con Lalo Salazar. Si bien la separación se dio a mediados de 2025, el tema sigue siendo tendencia en redes sociales.

Hace unos días, se reportó que, supuestamente, Laura iba a asistir a una premiación junto a Alejandra Ávalos. No obstante, los organizadores le pidieron que mejor no fuera, ya que Lalo estaría allí y querían evitar problemas.

Si bien esta información no ha sido confirmada ni desmentida por la actriz, todavía está la duda en el aire. Y es que el programa ‘Todo para la mujer’ mostró un audio atribuido a una de las organizadoras del evento, quien aseguró que todo fue un “malentendido”.

Cabe destacar que la ruptura entre Laura y Lalo ha sido tema de conversación desde que se suscitó, principalmente por las diferentes versiones que han dado; ella sostiene que él la ignoró tras haber presentado una crisis de salud, mientras que Salazar afirma que las cosas se dieron de mutuo acuerdo.

¿Qué enfermedades padece Laura Flores?

A lo largo de su vida, Laura Flores ha enfrentado diversos problemas de salud. Estos son algunos de ellos:

En 2024 , sufrió un microinfarto cerebral, derivado de una sesión de escleroterapia (eliminación de várices) que se realizaba periódicamente, provocando parálisis facial y de brazo. Con el tiempo pudo recuperarse.

, sufrió un microinfarto cerebral, derivado de una sesión de escleroterapia (eliminación de várices) que se realizaba periódicamente, provocando parálisis facial y de brazo. Con el tiempo pudo recuperarse. En ese mismo año, se operó para tratar un problema crónico de reflujo y una hernia hiatal de 3 milímetros.

En 2025, contrajo Covid-19 .

. Hace algunos meses, se sometió a blefaroplastia (retiro de piel en párpados).

También reveló tener ataques de hipoglucemia (bajones repentinos de azúcar).

