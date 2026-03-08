Poncho de Nigris: Filtran la supuesta enfermedad incurable que le diagnosticaron por “promiscuo”

A unos días de que se concrete el ‘Ring Royale 2026’, el nombre de Poncho de Nigris, organizador del evento, vuelve a ser tendencia luego de filtrarse que, presuntamente, le diagnosticaron una ETS (enfermedad de transmisión sexual) por su “pasado promiscuo”. ¡Te contamos lo que aseguran!

Poncho de Nigris / Redes sociales

¿Poncho de Nigris está enfermo?

Recientemente, un internauta identificado como ‘el Parce Regio’, quien ha asegurado haber sido amigo de Poncho de Nigris en su momento, compartió un video criticando a los De Nigris por decir que, en su familia, jamás aceptarían a una mujer que hubiera trabajado en clubes nocturnos o que vendiera contenido exclusivo en Internet.

El influencer tachó de “hipócrita” a Poncho, señalando que, en su momento, ¡anduvo con mucha vida nocturna!

“Fue donde contrajo el pap¡lom@. ¿Ya lo recordó? Que por eso lo mandó a la mie… la argentina. Usted acudía al centro de especialidades médicas con el médico Eugenio Salgado, que fue quien le aplicó las vacunas y le cauterizó las verrugas que tenía en la triplla, como las del @n0, por eso sus lavados de colon tienen que ser constantes porque esas vainas tienden a volver a salir, aun vacunado”. El Parce Regio

Según el testimonio del ‘Parce’, el exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2023’, aun siendo consciente de su suúesta situación, optaba por no protegerse:

“¿No será que por eso quedó muy traumado con las mujeres que v3... n... d....e.n su cuerpo?, ¿recuerda a una t3.... ibol.... 3ra llamada Mía, que usted era cliente de ella y que siempre la jodía para que tuvieran r3...l.ac¡...ones sin gorrito, aun sabiendo que usted ya había desarrollado ese virus? Solo que usted le decía que ya estaba vacunado, que no pasaba nada. Todos sabían que era muy promiscuo y que, por plata, agarraba lo que fuera”, sostuvo.

¿Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, estaría enferma?

‘El Parce Regio’ no paró allí. Ventiló también presuntos detalles de la salud de Marcela Mistral:

“¿Por qué cree que ahora su matrimonio ya no tiene tanto s**x0? Porque desde que le detectaron los miomas a Marcela, ha caído en depresión y probablemente le quiten la matriz, gracias a este metrosexual. Mucho del dolor y llanto de Marcela, bueno, aparte de que le gusta hacerse la víctima, es por eso”, afirmó.

CABE DESTACAR QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA POR EL PARCE REGIO NO HA SIDO CONFIRMADA POR NINGUNA FUENTE OFICIAL. POR ELLO, GUARDA LA CALIDAD DE RUMOR.

En tanto que las redes sociales ya han tomado partido, la mayoría de usuarios arremetieron contra el ‘Parce Regio’ por difundir supuestas situaciones privadas de los De Nigris.

Cabe mencionar que hace poco la madre de Poncho, doña Lety Guajardo, ya emprendió acciones legales contra el influencer por supuesta invasión a la privacidad y acoso. Y es que esta no es la primera vez que el colombiano habla mal de ellos.

El presentador no le ha tomado importancia a lo dicho por su supuesto examigo y simplemente se ha limitado a decirle al público que “no le hagan caso a lo que diga un pros…”.

Marcela Mistral / Redes sociales

¿Qué es el virus del papiloma humano, enfermedad que ‘el Parce regio’ dice que tendría Poncho de Nigris?

De acuerdo con diversos sitios médicos, el virus del papiloma humano (VPH), supuesta enfermedad de Poncho de Nigris, es la infección de transmisión sexual más común, a menudo asintomática, que causa verrugas o cáncer.

Existen más de 100 variedades, de las cuales unas 14 son de “alto riesgo” (especialmente la 16 y 18), relacionadas con el cáncer. Otros tipos causan verrugas genitales.

No tiene cura, pero la vacuna y el uso de preservativos previenen infecciones. En casos leves, el sistema inmunitario suele eliminar el virus por sí solo.

