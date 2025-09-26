Poncho De Nigris responde a acusaciones de encuentros con hombres: “Si van a hablar, que sea con pruebas”

El conductor y empresario regiomontano Poncho De Nigris se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras recientes declaraciones de un supuesto examigo suyo, conocido en redes sociales como el Parce regio. A través de un video viralizado en TikTok, el Parce regio señaló a Poncho de haber mantenido encuentros con hombres en el pasado, con el fin, supuestamente, de obtener beneficios en su cartera. Estas afirmaciones han generado gran revuelo en la opinión pública y han sido ampliamente comentadas en redes sociales.

En respuesta a estas acusaciones, Poncho De Nigris utilizó sus redes sociales para defenderse. Además, mostró su molestia hacia Wendy Guevara, quien al parecer habría dado visibilidad a los comentarios de los llamados “haters” que afectan a sus amigos. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te contamos todo.

¿Qué dijo Poncho De Nigris sobre señalamientos del Parce regio?

Poncho De Nigris reaccionó enérgicamente a las acusaciones del Parce regio, quien lo señaló de haber sostenido encuentros con hombres en el pasado. A través de su cuenta de X, Poncho calificó al influencer como un “pros... desconocido” y pidió que quienes hablen de él lo hagan “con pruebas”. Estas declaraciones fueron interpretadas como una defensa de su integridad y una respuesta a lo que considera ataques infundados.

“Un pros... desconocido hablando de mí, como siempre cuando estás en buen momento salen los perdedores a demeritar el éxito de alguien, porfa si van a hablar de mí que sea con pruebas, ya tengo muchos años en esto y me cuesta mucho entender como no sacan pruebas. Gracias” Poncho de Nigris en X

El Parce regio, por su parte, afirmó que Poncho De Nigris había utilizado su imagen para obtener favores empresariales. Sin embargo, hasta el momento, no se han presentado pruebas concretas que respalden estas afirmaciones.

¿Por qué Poncho De Nigris está molesto con Wendy Guevara?

Además de las acusaciones del Parce regio, Poncho De Nigris ha mostrado su molestia hacia Wendy Guevara por supuestamente darle visibilidad a los comentarios negativos de los llamados “haters” que afectan a sus amigos. Según declaraciones de Poncho en su cuenta de X, considera que Wendy “le está dando foco a personas negativas que solo buscan desprestigiar a su círculo cercano”.

El conductor regiomontano expresó que no está de acuerdo con que su amiga amplifique este tipo de críticas, ya que, a su juicio, solo alimenta la frustración y la negatividad en redes sociales. Poncho señaló que quienes critican desde la distancia deberían reflexionar sobre sus propias vidas antes de juzgar a otros.

Esta situación ha generado tensiones entre ambos, quienes antes mantenían una relación cercana de amistad y colaboración en redes. Hasta el momento, Wendy Guevara no ha emitido una declaración oficial al respecto, por lo que se desconoce su postura frente a los señalamientos de Poncho.

¿Poncho De Nigris demandará al Parece regio por sus acusaciones?

Ante las acusaciones y comentarios negativos en su contra, Poncho De Nigris no ha dicho si demandará al Parce Regio. Sin embargo, en redes sociales se rumora que podría hacerlo. Internautas destacaron que Poncho tomaría una acciones pies en redes dio réplica para defenderse.

Hasta el momento, se desconoce si el regio y exparticipante de La casa de los famosos México ha presentado alguna demanda formal.

