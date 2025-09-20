¿Aldo de Nigris abandona ‘La casa de los famosos México’? Intentaron darle información del exterior

Aldo de Nigris, uno de los nominados de esta semana en ‘La casa de los famosos México 2025’, está en polémica tras revelarse que intentaron pasarle información del exterior, lo cual va contra las reglas del reality, ¿será sancionado o tendrá que abandonar el show?

Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Aldo de Nigris recibió información del exterior durante su estancia en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Durante una transmisión en vivo para redes sociales, Poncho de Nigris, tío de Aldo de Nigris, contó que había mandado unas chanchas para Abelito. Sin embargo, estas nunca llegaron a su destino.

“Yo le mandé unas chanclitas a Abelito, le traté de mandar ropa a Aldo, pero pues no. Me dijo Wendy: ‘Yo las meto’. A ver, producción, le mandamos unas chanclitas iguales a las que trae Aldo; ahorita que andan ahí en la suite, denle las chanclas”, contó.

Sin saber explicar exactamente el motivo de esta situación, señaló que, en su temporada, tampoco recibió muchas de las cosas que le mandaron: “También me mandaban ropa y no la metían. Dicen que la tienen que pedir los participantes. ¿Y cómo la pides si no sabes que ahí está?”, dijo.

Posteriormente, doña Lety, la abuela de Aldo, reveló que, probablemente, la producción descubrió que Poncho había tratado de mandarle un mensaje a su nieto a través de las famosas chanclas. Además de regañar a su hijo por su acción, mencionó que los zapatos se regresarán cuando Aldo salga del show.

“Ya no me las pudieron regresar porque no podían ir hasta allá. Pero ahí las tienen y se las van a regresar, o cuando salga se las van a entregar. Poncho le escribió algo con un plumón, trataron de quitárselo y no pudieron. Si no le hubiera escrito nada sí se las hubieran entregado… No debió rayarlas, ningún mensaje, no pueden meter mensajes de nada”, indicó.

Doña Lety exhibiendo las mañas del “dientes de burra”.



A sabiendas de las reglas, quiso meter mensajitos a la casa… pero según él, está en contra del juego sucio. 😂🤡 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/9mYgb0XNDF — EL QUINCE (@elquince15_) September 17, 2025

¿Aldo de Nigris fue castigado por la producción de ‘La casa de los famosos México’?

Hasta el momento, se desconoce si la producción le impuso una sanción a Aldo de Nigris en La casa de los famosos México por esta situación que, si bien no fue su responsabilidad, muchos pensaron que pudo haberlo perjudicado, pues las reglas indican que los participantes no pueden tener contacto con el exterior.

En tanto que el famoso continúa pidiéndole al público que lo apoye para que no sea el siguiente expulsado en la siguiente gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México 2025’.

De igual forma, sus familiares han comenzado campañas en redes sociales para que la gente vote por él para que continúe en el show y pueda llegar a la gran final.

Aldo de Nigris en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Quiénes son los habitantes nominados de la octava semana en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Como se sabe, esta semana, Abelito obtuvo inmunidad al ser el líder de la semana en ‘La casa de los famosos México’, por lo que sus compañeros no pudieron votar con él. Tras un largo proceso, los nominados de la semana fueron:

Aldo de Nigris

Dalilah Polanco

El Guana

Shiky

El Guana y Aldo de Nigris se convirtieron en finalistas para robarle la salvación a Abelito. Será hasta el próximo 21 de septiembre, durante la gala de eliminación, cuando se decida quién retará al influencer y, quien gane, podrá sacar a un habitante de la placa.

