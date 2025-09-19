Yetus intenta entrar por la fuerza a La casa de los famosos México: ¿se reencontró con Aldo de Nigris?

El ambiente en La casa de los famosos México se llenó de tensión y sorpresa durante la pregala conducida por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, cuando el influencer fitness Yetus, mejor amigo de Aldo de Nigris, intentó ingresar a la casa sin autorización.

La escena ocurrió después de que la producción transmitiera un emotivo mensaje en el que Aldo habló de la ruptura de su amistad con él. ¿Logró entrar?

Yetus Prime podría protagonizar uno de los momentos más emotivos de La casa de los Famosos México 2025. / Instagram

¿Por qué terminó la amistad entre Aldo de Nigris y Yetus?

Durante la transmisión de un segmento titulado La vida en fotos de Aldo en La casa de los famosos México, el integrante del team Noche recordó cómo se fracturó la relación con su amigo de años. Según contó, el conflicto surgió cuando él comenzó a colaborar en un proyecto con su tío, Poncho de Nigris, titulado ‘Jalando fierro’, un programa relacionado con rutinas de gimnasio.

Aldo explicó que invitó en varias ocasiones a Yetus a unirse, pero este se sintió incómodo por la similitud del nombre con el de su propio pódcast. El habitante aseguró que su amigo interpretó la situación como una deslealtad, lo que marcó el distanciamiento definitivo.

“Me dijo que fue una deslealtad de mi parte... Lloré más que con la última novia” Aldo de Nigris

Aldo de Nigris habla de Yetus prime en la vida en fotos de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Qué pasó cuando Yetus intentó entrar a La casa de los famosos México?

Tras escuchar estas declaraciones, Yetus se mostró visiblemente conmovido y expresó su deseo de acercarse a Aldo de Nigris para abrazarlo. En un inicio, le preguntó a Wendy Guevara cómo podía comunicarse con él, pero al recibir la sugerencia de dejar un mensaje grabado, decidió ir más allá.

El influencer fitness abandonó el foro y se dirigió a la entrada principal de la casa, donde la productora de La casa de los famosos México, Rosa María Noguerón lo detuvo para recordarle que ningún invitado puede ingresar sin autorización. A pesar de la insistencia del público en redes sociales, Wendy explicó que existían protocolos estrictos y que ese día ya estaba programada la entrada del novio de Shiky.

Ricardo Margaleff, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que la producción considere en los próximos días una dinámica en la que Yetus pueda ingresar como invitado especial y reencontrarse con Aldo.

¿Quién es Yetus Prime, el mejor amigo de Aldo de Nigris?

Yetus Prime es un influencer fitness de 27 años originario de Monterrey que ha ganado popularidad en redes sociales gracias a sus rutinas de ejercicio y su estilo motivacional. Su contenido está enfocado en el mundo del deporte, la salud y el entrenamiento físico, lo que le ha permitido crear una comunidad sólida en plataformas como Instagram y TikTok.

Además de su faceta en el fitness, Yetus se ha hecho conocido por ser uno de los amigos más cercanos de Aldo de Nigris, con quien compartió varios proyectos y dinámicas relacionadas con el gimnasio. La relación entre ambos era tan estrecha que incluso aparecían juntos en transmisiones y contenidos digitales, hasta que se dio la ruptura que ahora ha salido a la luz dentro de La casa de los famosos México.

