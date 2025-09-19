Doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, le responde a Mariana Botas tras pelea en La casa de los famosos México

La pelea entre doña Lety Guajardo, abuela de Aldo de Nigris, y Mariana Botas parece no tener fin. Luego de que la actriz negara haber humillado a ‘doña Alegría’ previo a una reciente gala de ‘La casa de los famosos México 2025’, esta última la desmiente, ¿qué pasó en realidad?

Mariana Botas / Redes sociales

¿Qué pasó entre Mariana Botas y doña Lety en La casa de los famosos México 2025?

La polémica inició poco después de que doña Lety entrara a ‘La casa’ para ver a Aldo de Nigris en una dinámica de ‘Congelados’. Tras esto, la señora, a través de redes sociales, indicó que “una niña nefasta” la humilló y hasta la hizo sentir mal. En ese momento, no mencionó nombres y las redes sociales comenzaron a especular que podría ser Mariana Botas u Odalys Ramírez, conductora de las galas.

Unas horas después, la propia Mariana Botas aseguró que no había sido grosera con la abuela de Aldo y solamente la confrontó, de buena manera, por haberle dicho “desgraciada” mientras seguía dentro del reality.

“Le dije: ‘oiga, qué mala onda que me dijo desgraciada’ (Me dijo) ‘No, ¿cómo crees? Es que tú dijiste que mi Aldito tenía déficit de atención’. Le dije: ‘sí, no estuvo bien, yo también tengo’, (Me respondió): ‘No, es que ya se está volviendo loco allá dentro…No, fue de broma’ y hasta me dio una palmadita. Le di las gracias y me fui, pero que diga que la insulté y que ponga en sus historias que soy una estúpida y grosera, pues no lo voy a permitir”, expresó.

La también madre de Poncho de Nigris no había dado ningún comentario sobre estas declaraciones hasta ahora. Durante un encuentro con la prensa, aseguró, entre otras cosas, que Mariana fue quien la trató mal.

Doña Lety Guajardo / Redes sociales

¿Doña Lety Guajardo, abuela de Aldo de Nigris, mintió sobre su pelea con Mariana Botas?

Según la versión de la abuela de Aldo de Nigris, estaba en espera de entrar a ‘La casa’ cuando Mariana Botas, sin mediar palabra, solo se le acercó y comenzó a reclamarle, de mala manera, por las cosas que comentó sobre ella en el pasado.

Presuntamente, aunque le intentó explicar que lo hizo por haber sugerido que su nieto tenía alguna clase de condición psicológica, Mariana no entendió y siguió “hablándole mal”.

“Me faltó al respeto, me trató bien mal. Me acerqué a decirle: ‘Qué bonito’, y ella me dijo: ‘Usted me dijo desgraciada’ y yo le dije: ‘Tú le dijiste cosas a Aldo’. Me dio la espalda y se largó al foro” Doña Lety Guajardo

La señora aseguró que todos los del foro fueron testigos de este hecho, incluso la propia Wendy Guevara, quien la consoló en ese momento.

“Wendy se dio cuenta. Apenas iba a ver a mi nieto. Tenía ganas de llorar. Wendy me apoyó. Que no se haga la santa porque es bien maleducada. Hay testigos. Un odio tremendo… Me dijo: ‘ay, ya cállese’. Me sentí fatal. Se sintió ofendida porque le dije ‘desgraciada’, ¿eso qué?, Eso es parte de ‘La casa de famosos’. Es una vil grosera, me trató bien mal, me humilló. No tengo a nadie que me defienda”, manifestó entre lágrimas.

Hasta el momento, Mariana Botas no ha dicho nada sobre las palabras de doña Alegría. En tanto que gran parte de los usuarios de redes sociales se ha solidarizado con esta última y han tachado de “grosera” a la actriz.

🥊 ROUND 2: DOÑA LETY vs MARIANA BOTAS‼️😱



Doña Lety insiste que MARIANA BOTAS le faltó al respeto y la hizo llorar… “había muchos testigos”



🎥 Cállate Los Ojos#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 #AldoDeNigris #MarianaBotas pic.twitter.com/Uo0l9THK4X — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 18, 2025

¿Quién inició la pelea entre Mariana Botas y doña Lety, abuela de Aldo de Nigris?

Hace algunas horas, Jessie Cervantes y ‘el Borrego Nava’, panelistas de ‘La casa de los famosos México’, dieron su versión de la historia. Según las celebridades, nunca vieron un problema entre Mariana Botas y doña Lety Guajardo.

“Se acercó doña Lety y yo le dije a Jessie: ‘Vas, ve a ver de lo que están diciendo porque están juntas’. No, (no vi un ‘deschongueo’)”, expresó Nava.

Y añadió: “Lo que yo puedo entender es que, a lo mejor, es que, ¿ves que doña Lety dijo que la habían dejado con la palabra en la boca? Y es que le dicen (a Mariana): ‘Vente para acá’. Allí, quizá, se dio la fricción”.

