Doña Lety y Marcela Mistral se vieron en evento familiar y así fue su reencuentro: ¿Reconciliación?

Leticia Guajardo, mejor conocida como doña Lety y madre del conductor regiomontano, Poncho De Nigris, sorprendió a sus seguidores al compartir un nuevo video en su canal de YouTube, donde además de preparar su tradicional receta de pollo con mole, reveló detalles sobre su reciente encuentro con Marcela Mistral, su nuera, esposa de Poncho.

En el video, doña Lety confirmó que coincidió con Marcela en el bautizo de su nieto, hijo de Aldo De Nigris. El evento familiar del exfutbolista se llevó a cabo el pasado 9 de mayo.

Aunque Poncho no pudo asistir por compromisos laborales, su esposa sí estuvo presente, lo que dio pie a un tenso pero inevitable saludo entre las dos mujeres, quienes desde hace meses mantienen una relación distante.

Así fue el encuentro de doña Lety, mamá de Poncho de Nigris, y su nuera, Marcela Mistral, en reunión familiar

“Llegó Marcela, porque fueron invitados Marcela y Poncho, y llegó Marcela, que Poncho no iba a poder porque estaba grabando, y llegó, y pues el abrazo de Judas estuvo muy bien. Todo muy bien sin hablar, solamente un abrazo”, relató la también influencer.

Aunque la escena fue cordial, doña Lety dejó claro que el saludo no significó una reconciliación. El ‘abrazo de Judas’ —como lo calificó— fue apenas una cortesía para no romper la armonía en medio de un ambiente familiar con motivo del bautizo de uno de los nietos.

Poncho de Nigris y doña Leto Guajardo / Instagram: @ponchodenigris

Doña Lety recuerda que se deprimió el Día de las madres

Durante el mismo video, la madre del también influencer se sinceró sobre cómo vivió el pasado Día de las Madres. Visiblemente afectada, compartió que se sintió deprimida por no haber recibido una llamada de su hijo.

“El día de las madres estuve muy deprimida. Lloré mucho porque no tuve la llamada de mi primogénito. El primer hombre de la familia Guajardo no me llamó para felicitarme”, comentó doña Lety.

También expresó su tristeza por una de las declaraciones recientes de Poncho, en la que él afirmó que su madre estaba “muerta” para él. “Dijo que estaba muerta. Imagínate que diga que estás muerta. Él también abre mucho la boca”, expresó mientras cocinaba acompañada de su hija Leticia.

¿Por qué doña Lety no quiere a Marcela, esposa de Poncho de Nigris?

Las tensiones entre doña Lety y Marcela Mistral no son nuevas. Desde hace tiempo se sabe que la matriarca de los de Nigris no aprueba del todo la forma de ser ni el estilo de vida de la esposa de su hijo, a quien responsabiliza de haber provocado un distanciamiento con Poncho.

En el video, aunque no abordó directamente los motivos del conflicto, Leticia Guajardo mostró su deseo de que las cosas mejoren.

“Espero pronto ya que se acabe la locura”, dijo, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación familiar que, por ahora, parece lejana.

