Mamá de Poncho de Nigris arremete nuevamente contra su nuera, Marcela Mistral: “No valora nada”

Desde hace algunas semanas, la señora Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, hizo estallar una nueva polémica, pues reveló que surgieron algunos problemas familiares a raíz de la organización de los quince años de su nieta, la hija mayor de Poncho. Ahora, la señora de 72 años, lanza nuevos dardos contra su nuera, la también influencer y conductora Marcela Mistral, a quien ha señalado como una de las principales responsables de su distanciamiento familiar.

La señora Leticia ha levantado fuertes polémicas en las últimas semanas. / Instagram.

No dejes de leer: Poncho de Nigris ofrece 50 mil pesos mensuales a su mamá para cerrar sus redes: “Necesita que la mediquen”

¿Por qué la mamá de Poncho de Nigris está enojada con su hijo?

El enojo de la señora Leticia Guajardo de Nigris surgió porque su presencia no fue requerida en la fiesta de cumpleaños de su nieto menor, pero las tensiones se hicieron mayores cuando la madre de Poncho confesó que su hijo estaba distanciado de su nieta mayor, porque no le quería hacer su fiesta de XV años.

Desde entonces, Leticia Guajardo, madre de Poncho de Nigris, ha revelado en su cuenta de TikTok que el influencer no quiere hacerle una gran fiesta a su primera hija junto a la modelo Lucy Garza.

Doña Lety llamó la atención al reunirse con Crista Montes, mamá de Gala Montes, quien recientemente concedió una entrevista con el youtuber Adrían Marcelo.

La señora se molestó porque no fue invitada al cumpleaños de su nieto menor. / Instagram.

También te puede interesar: Poncho de Nigris arremete contra Crista Montes por entrevista con Adrián Marcelo y advierte “conmigo no”

¿Por qué la mamá de Poncho de Nigris ataca a Marcela Mistral?

De acuerdo con las transmisiones en vivo de doña Lety, su nueva, Marcela Mistral, sería la responsable de que su hijo no quiera acceder a hacerle una fiesta a su primogénita.

“Te felicito Marcela. Has logrado todo. Ya sacaste a todos de la casa. Ya sacaste a todos de la familia”, dijo Leticia Guajardo de de Nigris a Marcela Mistral, en sus primeras declaraciones, sin que hasta ahora exista una respuesta por parte de la esposa de Poncho.

Ante las palabras de su mamá, Poncho ha pedido a la señora que se detenga y la ha exhortado a no seguir dando declaraciones pues afirmó que nunca dejaría a su esposa.

El empresario ha dicho que no piensa divorciarse de su esposa, la conductora Marcela Mistral. / Instagram.

También lee: Poncho de Nigris y Marcela Mistral de luto; despiden a querido integrante de su familia: “Nunca te solté"

En días recientes, la señora Crista Montes, mamá de Gala Montes, contó a TVNotas que tiene la firme intención de buscar a la señora Leticia para entablar una amistad y crear contenido juntas.

“Espero no tardar en hacer contenido y amistad con Leticia. Ya me he acercado un poco a ella. No sé qué tipo de videos haríamos juntas. Sin embargo, ya di el primer paso y ya la sigo en todos lados”, indicó.

¿Qué dijo la mamá de Poncho de Nigris en su nueva transmisión contra su nuera?

Ahora, en una transmisión realizada el pasado jueves 17 de abril, la mamá de Poncho de Nigris, Leticia Guajardo lanzó nuevos comentarios contra su nuera, a quien tacha de no valorar los lujos que le ha dado su hijo.

“Nadie piensa en mí. Nadie piensa en que yo estoy con una persona enferma. Llevo un año sin vacaciones, no como mi nuera que ya tiene tres niñeras y no valora nada, pero nadie piensa en mí. Yo no le importo a nadie”, afirmó la señora en su cuenta de TikTok.

Además, la señora Leticia encendió las alarmas al afirmar que “es demasiado maltrato”, al hacer referencia a que no siente el apoyo de su hijo. La publicación hecha por la mamá de Poncho de Nigris ha sido viralizada en redes como TikTok y dividido opiniones, pues aunque algunos afirman que es meramente un video más, otros recriminan que haga este tipo de exigencias exclusivamente para Poncho.

No dejes de leer: Poncho de Nigris hace fiesta para su hijo sin Doña Lety; ella responde arremetiendo contra Marcela Mistral