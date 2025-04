Mamá de Gala Montes y de Poncho de Nigris: ¡Colaboración confirmada! Ya planean su “estrategia de ataque”

Sin duda alguna, Crista Montes, mamá de Gala Montes, y Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, han dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. Y es que ambas están en conflicto con sus hijos.

En el caso de Crista, hace poco habló de los supuestos episodios de violencia que vivió por parte de Gala. Esto, en entrevista con Adrián Marcelo, quien, en múltiples ocasiones, ha usado sus redes sociales para insultar a la actriz, compañera de ‘La casa de los famosos México’ 2024.

En tanto que Leticia se peleó con su hijo y, de paso, arremetió contra su nuera, Marcela Mistral, por no realizarle la fiesta de XV años a su nieta.

Gala Montes / FB: Gala Montes

Te podría interesar: Gala Montes reacciona a la entrevista de Adrián Marcelo con su mamá: “Ni parientes somos”

¿Crista Montes quiere colaborar con Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris?

En entrevista exclusiva para TVNotas, Crista Montes aseguró que Leticia Guajardo es una “mujer sincera y muy chistosa”, por lo que le gustaría comenzar a crear contenido para redes sociales con ella.

“Espero no tardar en hacer contenido y amistad con Leticia. Ya me he acercado un poco a ella. No sé qué tipo de videos haríamos juntas. Sin embargo, ya di el primer paso y ya la sigo en todos lados”, indicó.

Incluso, sostuvo que la madre de Poncho de Nigris es más entretenida que muchas influencers actuales:

“Es mucho más divertida que muchas chavitas. He visto que hay jovencitas que solo se quedan quietas y yo he pensado: ‘¿Quieres que te deposite en el banco de una vez?’ ¡Están de flojera!”, puntualizó.

Crista Montes / YT: UPC Adrián Marcelo / IG: @galamontes

No te pierdas: Gala Montes acusada de infidelidad y abuso de confianza por su ‘exnovia’: “Es una hija de la ve…”

¿Crista Montes y Leticia Guajardo harán su canal de YouTube?

Hace poco, Crista Montes y Leticia Guajardo se unieron en una transmisión en vivo para redes sociales, en la que ambas hablaron sobre las polémicas mediáticas que han tenido con sus hijos.

En algún punto de la conversación, Crista señaló que no es una persona muy querida en México y le propuso hacer una alianza para comenzar a “facturar”.

Crista Montes “Debemos planear para monetizar. Yo voy a seguir sus indicaciones, doña Lety. Mañana nos ponemos de acuerdo. Vamos a hablar de estrategias número uno, estrategias de ataque. Medio México me odia, pues si no me hablan, para qué se enojan”.

Aunque no dio muchos detalles de cómo sería la colaboración, doña Lety se mostró muy dispuesta a trabajar con Crista, pues considera que ya ha sufrido mucho en la vida y necesita expresarse de alguna forma.

“He soportado bastante: la muerte de mi hijo 15 años, peleas y peleas por estupideces de chismes. Vamos a hacer ‘Las divas’, que nos lleguen agencias de viajes”, respondió la mamá de Poncho.

SORPRESIVO 🔴 | Reunión de CRISTA y LETY, mamás de Gala Montes y Poncho De Nigris‼️



“Mañana nos ponemos de acuerdo para hacer la estrategia número uno … estrategias de ataque”



PONCHO DE NIGRIS está enfurecido con su madre#GalaMontes #CristaMontes #PonchoDeNigris #lcdlf… pic.twitter.com/gPFPz6Xbvp — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 11, 2025

¿Crista Montes desmiente a Adrián Marcelo?

Durante la plática, Crista Montes desmintió a Adrián Marcelo y aseguró no haber recibido un millón de pesos por la entrevista: “No, no me dieron un millón”, dijo, sin especificar la cantidad que le dio.

La propuesta inicial del regiomontano fue de 350 mil pesos. No obstante, una fuente cercana a TVNotas contó que la señora exigió, al menos, medio millón, pues considera que sus declaraciones valían mucho.

Cabe destacar que Adrián también se dijo dispuesto a entrevistar a Leticia Guajardo, a quien le propuso medio millón. Sin embargo, la mamá de Poncho de Nigris rechazó la oferta, ya que no siente simpatía por el influencer.

“Aunque me dé un millón de pesos, no voy a hacer la entrevista. No me vaya a asesinar con esos ojos de demonio que tiene”, manifestó.

Poncho de Nigris le ofreció 50 mil pesos mensuales a su mamá por cerrar sus redes sociales. Parece que doña Lety no ha aceptado su oferta.

Mira: Gala Montes enamoró a una influencer por interés y ¡luego la dejó!