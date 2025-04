Mamá de Gala Montes y mamá de Poncho de Nigris podrían juntarse en redes: ¿Nueva dupla explosiva de TikTok?

Crista, mamá de Gala Montes, asegura a TVNotas que le ha ido muy bien en las redes sociales. “Me gusta estar en este mundo. Mucha gente me sigue y me encanta interactuar con ellos. No me costó trabajo usar TikTok, al contrario”.

“Lo más bonito de esto es que hay personas jóvenes que conectan muy bien conmigo. Además, se gana muy bien en la plataforma. Moneticé desde los primeros 20 días”. Crista Montes

Aún no define qué tipo de contenido ofrecer. “No sé si me animaría a hacer contenido de cocina. Es bien difícil toda la logística. Una vez hice una gelatina y no me salió. La gente me dijo que estaba horrorosa (ríe). Me puse muy nerviosa. Por eso, cuando me critican, les digo: ‘Sáquense al demonio. Si no les gusta, váyanse. No se metan’. No se imaginan cuánta gente me ‘funó’ cuando realicé la entrevista (con Adrián Marcelo)”.

¿Por qué Crista Montes, mamá de Gala, quiere colaborar con Lety, la mamá de Poncho de Nigris?

Crista nos confesó que tiene planes de hacer contenido con Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, ya que considera que es una mujer divertida y sincera.

“La mamá de Poncho es maravillosa en las redes sociales. Es mucho más divertida que muchas chavitas. He visto que hay jovencitas que solo se quedan quietas y yo he pensado: ‘¿Quieres que te deposite en el banco de una vez?’ (ríe). ¡Están de flojera!”.

“Espero no tardar en hacer contenido y amistad con Leticia. Ya me he acercado un poco a ella. No sé qué tipo de videos haríamos juntas. Sin embargo, ya di el primer paso y ya la sigo en todos lados”. Crista Montes

“En unos días ella estará con Adrián Marcelo. Pobrecita, he visto la forma en que la tratan (sus hijos, quienes se molestaron por la entrevista con el conductor). Ya después la contacto para darle valor. Ahorita ya veo sus videos. Al rato ya sabré de qué pie cojea”.

“Leti es una mujer chistosa y muy sincera. Mucho de lo que dice da notas y portadas muy buenas. Hay que ver por dónde le damos. Poco a poquito y todo a su tiempo. Mucha gente me ha pedido que colabore con ella” Crista Montes

Los pleitos entre Crista y Gala Montes

En julio de 2024 te contamos que el lazo entre Crista y Gala se había roto, pues la actriz le pidió a su mamá que dejara de ser su mánager. “Para mí la decisión de Gala fue una sorpresa. Había muchas cosas que no compartíamos. Opinaba algo y me contradecía. Está influenciada por las ideas de los psicólogos. Le dicen a los hijos que no se dejen manipular por los padres. No pude hacer ahorros”.

Antes de que Gala entrara a LCDLF, dijo: “Yo ya tuve una mamá narcisista. Me eduqué con Satán. ¡Cuidado conmigo!”. También acusó a Crista de malgastar su dinero.

En la entrevista con Adrián Marcelo, Crista aseguró que, supuestamente, fue víctima de violencia por parte de sus hijas: “Yo comía cereal y Gala se enojó porque no había un buffet como ella quería. Se paró enfrente de mí de manera desafiante y aventó mi plato. Le di una cachetada, pero ella me la regresó. Fue por su hermana Beba, me agarraron y entre las dos me golpearon”.

Los pleitos de doña Lety y Poncho de Nigris

Cuando Leticia empezó a contar cosas íntimas de su familia en las redes, Poncho puso límites: “Me alejé porque me baja la energía”.

En una entrevista con DPM, Leti se lanzó contra su hijo y su nuera: “Yo soy buena madre, pero ahora resulta que yo soy la malvada. Marcela no me quiere en su vida. No me va a tener. Poncho tenía mamitis, pero ella una vez me comentó: ‘Yo no voy a permitir que esté siempre con su mamá’”.

Recientemente, Leticia se enojó con Poncho porque no le quería hacer fiesta de 15 años a su primogénita. Él contestó que no habría festejo para no juntar a la familia de su ex con la suya: “Me voy a alejar de mi mamá por mi salud emocional. La gente no entiende que hay mamás o papás que son malos. Yo no tengo una mamá normal. La mía es problemática. Es dañina. Ya no quiero ver a mi mamá. Si me muero o se muere en el proceso, ni modo”.

Crista Montes se somete a nuevo arreglito estético ¡el mismo que Lindsay Lohan! ¿para tener un nuevo amor?

Le preguntamos a Crista si se hizo el tratamiento estético para conquistar el corazón de algún hombre y nos dijo: “Hago todo esto para verme mejor, no por querer ligar. Me hice algunas cirugías a raíz del cáncer que enfrenté; por ejemplo, la reconstrucción de los senos”. Afortunadamente ya pasé por cinco años de remisión de los dos cánceres; ahora solo voy una vez al año a revisión”.

Crista Montes “Claro que estoy abierta a que llegue un hombre a mi vida; si llega uno guapo, fornido y formal, con gusto le doy entrada (ríe). Aunque sé que a esta edad es difícil; me gustan las flores, los chocolates y salir a pasear; lo único que quiero es que la persona que llegue lo haga para sumar y no restar”.

“De hecho, en las redes me han salido pretendientes; pero es bien peligroso; me acuerdo que en mi cumpleaños ya traía dos o tres copas encima; entonces me tocó hacer un live con un chimuelo y me dijo que jugáramos a los retos; me pidió algo muy vulgar enfrente de tres mil personas; viejo loco”, concluyó.