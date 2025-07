Fofo: Tras exponer presuntos abusos en la cárcel, revela su plan para volver a las redes sociales

Rodolfo ‘N’, mejor conocido solo como ‘Fofo’, volvió a ser tendencia en redes sociales tras exponer su experiencia en prisión. Y es que, entre otras cosas, el youtuber aseguró, entre lágrimas, que habían abusado de él.

A través de su canal de YouTube, el influencer ‘Dominguero’ expuso la llamada que tuvo recientemente con el hoy convicto, quien le narró todos los horrores que estaría viviendo desde que fue condenado a 17 años y 6 meses de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

“Ya no puedo. Me quiero morir. Ya no aguanto. Me han torturado mucho. Me han extorsionado mucho. He vivido lo peor de la vida. Quiero mi vida de antes. Me gustan las mujeres y abusaron de mí, un hombre. Es horrible, es lo peor que he vivido”, manifestó en lo que para muchos internautas podría ser una estrategia de revelar versiones y así intentar reducir su sentencia o un traslado.

¿Cómo se encuentra actualmente Fofo?

Tras la reveladora llamada, el influencer ‘Dominguero’ expuso otra conversación que tuvo con Fofo, en la que este le da más detalles sobre su “infierno” en la cárcel. De acuerdo con Fofo, es víctima de “violencia psicológica” por parte de los guardias. Señaló, entre otras cosas, que solo se puede bañar con agua fría y solo le dan de comer tres veces al día.

Fofo “Es terror psicológico. Es un módulo donde no puedes hablar. Todo el tiempo está a oscuras. Haz de cuenta que te bañas a las 7 con agua fría y estás en silencio todo el tiempo, no puedes hablar y comes tres tres veces al día”

Sostiene que todo esto lo hacen para “volverlo loco”, resaltando que, en ocasiones, ha perdido la noción del tiempo, teniendo que recurrir a varias estrategias para mantenerse cuerdo.

“Yo no sabía cuando era de día y cuando era de noche, hasta que me empecé a aprender los horarios de la comida. No hay relojes. No hay nada, o sea es intentar que te vuelvas loco”, relató, mencionando que solo lo dejan convivir con su familia media hora a la semana y solo tiene acceso a llamadas telefónicas por cinco minutos.

¿Fofo volverá al mundo de las redes sociales desde la cárcel?

En respuesta a esto, ‘Dominguero’ le dijo que se enfocara en “cosas positivas” para dejar de lado las ideas de quitarse la vida que han rondado por su cabeza desde que está en prisión.

Incluso, le ofreció su apoyo para grabar una especie de pódcast y que pueda contar con más detalles cómo es su vida desde la cárcel. Ante esto, Foto respondió: “Gracias, si hay que ver lo del podcast”.

Todo indica que, en un futuro, el polémico creador de contenido podría volver al mundo del internet. Sin embargo, hasta el momento no hay nada confirmado.

¿Por qué Fofo está en la cárcel?

El caso de Rodolfo ‘N’ comenzó en 2024. A principios de ese año, se viralizó un video de él golpeando a una mujer en un estacionamiento de un centro comercial en Naucalpan. Posteriomente, fue detenido.

Si bien su defensa intentó que se le juzgara por el delito de lesiones, la fiscalía decidió acusarlo por feminicidio en grado de tentativa, bajo el argumento de que las heridas de la víctima pusieron en riesgo de su vida. La mujer, Edith, de más de 50 años de edad, pasó cerca de 20 días en recuperación en el hospital por la gravedad de las lesiones causadas por la brutal golpiza que le dio el joven, además experto en artes marciales.

Aunque su defensa le propuso a Fofo aceptar un procedimiento abreviado para que fuera condenado a 11 años de prisión, el influencer lo rechazó y su abogado renunció. En enero de este año, fue declarado culpable y sentenciado a 17 años y seis meses de prisión.

Al principio, fue recluido en el penal de Tlanepantla, después fue trasladado a la cárcel de Texcoco. Esto, debido a que se viralizó un video en el que se puede ver cómo unos policías lo agreden.

