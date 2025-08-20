Muere querida influencer a los 27 años por una bala perdida en Estados Unidos

Una querida influencer y creadora de contenido culinario, de 27 años, murió de manera trágica el pasado 15 de agosto en Glendale, Arizona, luego de ser impactada por una bala perdida. La comunidad digital, así como amigos, seguidores y familiares, lamentaron profundamente su muerte.

El mundo del espectáculo está de luto. / Canva

¿Quién es la influencer que murió por una bala perdida en Estados Unidos?

Yarely Ashley Hermosillo fue una influencer digital que vivía en Arizona, conocida principalmente por compartir contenido relacionado con recetas, consejos del hogar y estilo de vida en redes como TikTok, Instagram y Facebook, donde acumuló más de 300,000 seguidores en total.

Su estilo era lo familiar, lo que la convirtió en una figura cercana para muchos de sus seguidores. Mostraba momentos cotidianos, desde compras en tiendas como Target hasta recetas prácticas para el día a día. Su presencia en redes destacaba por reflejar su rol como madre y esposa.

En sus últimas publicaciones, mantenía ese enfoque hogareño que la caracterizaba. Tras su fallecimiento, su familia la describió como una mujer amorosa y dedicada, cuya energía positiva dejó una huella en todos los que la conocieron.

Te puede interesar: Muere querida empresaria e influencer a los 40 años de edad ¡durante una triple cirugía estética!

¿Cómo murió la influencer Yarely Ashley Hermosillo?

Yarely Ahsley Hermosillo viajaba en un vehículo junto a su pareja, su hijo y su madre, cuando ocurrió la tragedia. Según reportes oficiales citados por la revista People, el presunto responsable, Jesús Preciado Dousten, inició una discusión con otro conductor mientras ambos esperaban en un semáforo. En medio del enfrentamiento, Preciado sacó un arma de fuego y realizó varios disparos al aire. Uno de esos proyectiles impactó la cabeza de Yarely, quien no tenía relación alguna con la disputa.

A pesar de los esfuerzos de su pareja por trasladarla rápidamente a un hospital, Yarely fue declarada muerta poco después de su ingreso. El hijo y la madre de la influencer resultaron ilesos, según reportes de People.

Las autoridades de Glendale confirmaron el arresto de Jesús Preciado Dousten, quien ahora enfrenta cargos por asesinato en segundo grado. Las investigaciones preliminares indican que el acusado actuó de manera imprudente, sin considerar las posibles consecuencias mortales de disparar un arma en un lugar público y concurrido.

Lee: Exestrella de Project Runway muere por bala perdida en protesta y deja a sus hijos huérfanos

Yarely Ashley Hermosillo y Jesús / Redes sociales y Canva

Familia de la influencer Yarely Ashley Hermosillo crea campaña para recaudar fondos

Tras la trágica muerte de Yarely Ashley Hermosillo, su familia lanzó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos y brindar apoyo económico. La iniciativa fue organizada por una familiar cercana, Yoselin García, con el objetivo de cubrir los gastos funerarios y respaldar a su esposo y a su hijo pequeño.

En la descripción de la campaña, se recuerda a Yarely como “una madre entregada, una esposa amorosa y una persona cuya presencia iluminaba a quienes la rodeaban. Su dedicación a su familia y el amor que expresaba por su hijo eran aspectos centrales de su vida.”

Además de solicitar ayuda financiera, la campaña también invita a la comunidad a contribuir con oraciones, palabras de aliento o simplemente compartiendo el mensaje. Es un llamado a la solidaridad para apoyar a su familia en un momento de profunda tristeza y necesidad.

En redes sociales, los mensajes de condolencia y homenajes no se han hecho esperar. Bajo hashtags como #JusticiaParaYarely y #StopGunViolence, usuarios exigen medidas más estrictas para evitar que tragedias como esta sigan ocurriendo.

Lee: Muere querida influencer: se metió a bañar, subió una foto nostálgica y ya no salió con vida