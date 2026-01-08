Eugenio Derbez rompe el silencio sobre el duelo de Aislinn tras la muerte de su madre “La estamos conteniendo”

La Navidad de 2025 no fue una más para la familia Derbez. Lejos de celebraciones estridentes y reuniones multitudinarias, el apellido más famoso del entretenimiento mexicano vivió unas fiestas distintas, marcadas por el silencio, la introspección y, sobre todo, por el duelo que atraviesa Aislinn Derbez tras la muerte de su madre, Gabriela Michel.

Aunque la actriz había mantenido un perfil discreto tras la pérdida, fue Eugenio Derbez quien decidió abrir el corazón y contar cómo, desde su lugar como padre, intentó sostener emocionalmente a su hija mayor en uno de los momentos más complejos de su vida.

Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, falleció a los 65 años y su muerte ha causado conmoción en redes sociales. / IG

¿Cómo ayudó Eugenio Derbez a Aislinn a enfrentar la muerte de su madre Gabriela Michel?

En entrevista con Ventaneando, Eugenio Derbez habló abiertamente sobre el proceso que han vivido como familia tras la muerte de Gabriela Michel y cómo han procurado el bienestar emocional de Aislinn. El actor explicó que el acompañamiento ha sido constante y muy cercano, sobre todo durante fechas que suelen remover emociones profundas.

“La estamos conteniendo mucho, abrazando, consintiendo mucho estas fiestas, se la pasó con nosotros, la apapachamos mucho”, expresó Eugenio Derbez, dejando ver que la prioridad fue rodear a su hija de cariño, presencia y comprensión.

Más allá de los reflectores y la fama, el comediante subrayó que estos momentos se viven desde lo humano, sin recetas mágicas ni soluciones rápidas. Aun así, reconoció que con el paso de las semanas ha notado un cambio positivo en el ánimo de Aislinn: “Ya la veo mucho más tranquila”, comentó, dando una señal de esperanza dentro del proceso de duelo.

¿Cómo fue la despedida de Aislinn Derbez a su madre Gabriela Michel que estremeció las redes?

Días después del fallecimiento de su madre, Aislinn Derbez compartió un mensaje en redes sociales que rápidamente generó impacto por su profundidad emocional y honestidad. En sus palabras, la actriz dejó entrever la complejidad de la relación que mantuvo con Gabriela Michel y el inicio de un proceso de sanación personal.

“Tal vez algún día me atreva a hablar más de nosotras… creo que aún no es ese momento. Sin duda la relación más compleja de mi vida”, escribió Aislinn, dejando claro que la pérdida removió heridas, recuerdos y emociones profundas.

En ese mismo texto, la actriz se despidió de su madre con un mensaje cargado de aceptación y amor: “Te dejo ir con amor. Con perdón. Con compasión. Y con profunda aceptación y gratitud”.

La publicación provocó una ola de mensajes de apoyo dentro y fuera del medio artístico. Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, comentó “hermosas palabras”,

Reportan la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez. / Facebook: Gabriela Michel

¿Cuándo y de qué murió Gabriela Michel, la mamá de Aislinn Derbez?

Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, murió el 24 de noviembre de 2025 a causa de un infarto, según confirmó la propia actriz en redes sociales. La noticia conmocionó al medio artístico, pues Gabriela era una reconocida actriz de doblaje y pieza clave en la vida de Aislinn.

En su momento Aislinn, pidió respeto a ella y su familia para vivir este duelo: “En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado”.