¿Eugenio Derbez abandonó a mamá de Aislinn Derbez, Gabriela Michel, durante su embarazo? Esto reveló

Este lunes 24 de noviembre, Aislinn Derbez vistió de luto tras la muerte de su madre, la actriz Gabriela Michel, quien falleció de manera inesperada a los 65 años. La noticia fue compartida inicialmente por la influencer de espectáculos Chamonic, quien reveló que la madre de Aislinn Derbez había fallecido alrededor de las 7 de la mañana.

Reportan la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez. / Facebook: Gabriela Michel

¿De qué murió Gabriela Michel, actriz y mamá de Aislinn Derbez?

Sin embargo, más tarde, Aislinn Derbez salió a confirmar la muerte de su madre Gabriela Michel y aclaró la verdadera causa de muerte.

“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto”, dijo Aislinn Derbez en un breve comunicado compartido en su Instagram.

Una fuente compartió a TVNotas, que Aislinn Derbez habría decidido despedir a su madre, Gabriela Michel, en una ceremonia privada. La familia solicitó que no hubiera presencia de medios y el velorio se llevaría a cabo en una residencia a la que solo tendrían acceso personas cercanas.

Hasta el momento no se han dado más detalles sobre el funeral. Sin embargo, en redes sociales continúan los mensajes de apoyo para Aislinn y su familia, quienes atraviesan este difícil momento

Reportan la muerte de Gabriela Miche, mamá Aislinn Derbez. / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Eugenio Derbez tras la muerte de su mamá Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez?

Eugenio Derbez se encontraba en Nueva York, nominado a los Emmy Internacionales, cuando se enteró de la muerte de Gabriela Michel, madre de su hija Aislinn Derbez. Durante una transmisión en vivo en Instagram, seguidores comenzaron a preguntarle por Gabriela, y Eugenio interrumpió el video, cambiando su expresión a seria.

Poco después comentó: “La verdad sí está muy triste… supe lo que sucedió y lo siento mucho… no he hablado con ella; le mandé un audio y ahorita le voy a hablar por teléfono”, declaraciones que ofreció también a las cámaras de Despierta América.

El actor fue criticado por asistir al evento mientras su hija estaba de luto. Sin embargo, este martes compartió un mensaje de apoyo en redes sociales: “Siempre contigo. Te amo”, junto a una foto con Aislinn, recordándole que está a su lado en estos difíciles momentos.

Aislinn Derbez sufre la pérdida de su mamá Gabriela Michel. / Redes sociales

Eugenio Derbez recuerda cuando se embarazó la mamá de Aislinn Derbez y se separaron

En una entrevista con Yordi Rosado en 2022, Eugenio Derbez recordó los difíciles momentos que vivió cuando Gabriela Michel quedó embarazada de Aislinn Derbez. “Mi carrera, mis sueños y todo aquí se acabarán”, confesó el actor, quien tenía apenas 23 años.

Eugenio Derbez relató que, al conocerse, Gabriela ya estaba divorciada, llevaban dos años cuando ella se embarazó. La noticia del embarazo lo tomó por sorpresa y provocó una fuerte discusión entre ambos. Le expresó que no quería convertirse en padre, a lo que Gabriela respondió: “Vete. No quiero volverte a ver. Yo voy a tener a mi hija”.

La pelea terminó en separación.Derbez aseguró que quería hacerse cargo de su hija y regresó a la vida de Gabriela cuando Aislinn ya había nacido. Admitió también que atravesaba dificultades económicas: “No tenía yo en qué caerme muerto, era un estudiante. Mis papás me mantenían”.

Aunque Derbez ha recibido críticas por estas confesiones y por su papel como padre, en esa misma entrevista reconoció que Aislinn Derbez ha sido lo mejor que le ha pasado. Incluso. contó que llegó a trabajar como mesero y limpiaparabrisas para poder cubrir los gastos y mantenerse junto a su hija.

Sobre la maternidad, dijo: “Siempre me sentí culpable, de que me agarró muy chavito la paternidad, pero Aislinn se convirtió en lo mejor que no quería que me pasara”.

