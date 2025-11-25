Eugenio Derbez reacciona tras confirmarse la muerte de la mamá de Aislinn Derbez, Gabriela Michel: FOTO

En las últimas horas, ha trascendido que Gabriela Michell, mamá de Aislinn Derbez, murió durante la mañana de este lunes 24 de noviembre. Ante la conmoción, muchos usuarios aprovecharon para preguntarle a Eugenio Derbez sobre el asunto durante una transmisión en vivo. Esta fue la reacción del actor.

Reportan la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez. / Facebook: Gabriela Michel

¿Qué le habría pasado a la mamá de Aislinn Derbez?

Hace unos momentos, la influencer de espectáculos ‘Chamonic3’, reportó que la mamá de Aislinn Derbez murió. Aparentemente, a causa de un supuesto accidente en su casa aún no especificado.

“Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez, está de luto. Lamentablemente hoy a las 7 am aproximadamente falleció su mamá la señora Gabriela Michel a los 65 años de edad, en la Ciudad de México. Me dicen que fue a consecuencia de un accidente en su casa”, indicó.

Hasta el momento, Aislinn Derbez o sus medias hermanas no se han pronunciado ante esto. En tanto que los internautas han llenado las redes sociales de la actriz de comentarios pidiendo algún tipo de explicación.

No obstante, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó la noticia hace poco. A través de un comunicado, escribieron lo siguiente:

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Gabriela Michel. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, se lee.

¿Cuál fue la reacción de Eugenio Derbez ante la muerte de su ex, Gabriela Michel?

A través de redes sociales, Eugenio Derbez inició una transmisión en Instagram desde los Emmys. El famoso, quien estaba acompañado de su esposa, Alessandra Rosaldo, grabó un poco del evento, así como de su interacción con algunas celebridades que estaban presentes.

Mientras la celebridad se decía muy feliz y honrada de estar allí, la transmisión se llenó de comentarios preguntándole sobre si era verdad que su ex, Gabriela Michel, habría fallecido. Lejos de lo que muchos esperaban, Eugenio y su pareja ignoraron los comentarios y siguieron emitiendo como si nada estuviera pasando.

En algún punto, Derbez terminó abruptamente la transmisión, no sin antes despedirse de sus fans. Todo esto causó mucha polémica en redes. Si bien algunos usuarios afirmaron que el artista estaba en un evento importante y no podía hablar del tema, otros simplemente lo tacharon de “insensible”.

Y es que los detractores sostuvieron que el cómico sí podía leer los comentarios de su transmisión, pero presuntamente habría decidido ignorar el asunto. Hasta el momento, no ha habido una declaración de su parte sobre esto.

En vivo de Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Cuándo se casaron Eugenio Derbez y Gabriela Michel?

Gabriela Michel conoció a Eugenio Derbez a finales de los 70. Tras varios años de noviazgo, se casaron en 1986. En aquel año, tuvieron a Aislinn Derbez. En 1987 se divorciaron. A diferencia de otras relaciones, el romance de Eugenio con Gabriela no fue tan mediático.

Según la propia Aislinn, la relación entre sus padres era sumamente tóxica. Al parecer, discutían todo el tiempo y la usaban a ella como una especie de “teléfono descompuesto”.

“Escuché todas las groserías que tú puedas imaginar a los cinco años. No había consciencia absoluta, estaba yo entre dos niños papás. Pon tú que mi papá no era tan violento, pero tenía cierta cobardía para no poner límites”, expresó.

