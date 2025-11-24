¿De qué murió Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, y quién fue? Esto reportan

Este lunes, la cuenta de espectáculos y farándula mexicana “Chamonic” reportó que Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez murió a las 7:00 a.m. a los 65 años de edad. Hasta el momento, ni Aslinn Derbez ni su esposo el locutor y actor Jorge Alberto Aguilera no han emitido declaraciones al respecto. Según Chamonic, Gabriela Michel será velada esta noche. ¿De qué falleció?

Reportan la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez. / Facebook: Gabriela Michel

¿De qué murió Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez?

De momento no se tienen detalles sobre la muerte de la mamá de Aislinn Derbez, Gabriela Michel, pero ,según la información compartida por Chamonic, la actriz presuntamente habría fallecido tras un accidente doméstico.

“Lamentablemente hoy alas 7 am aproximadamente falleció su mamá la señora Gabriela Michel a los 65 años de edad , en la ciudad d México , me dicen que fue a consecuencia de un accidente en su casa”, escribió Chamonic en su publicación.

Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre la inesperada muerte de la mamá de Aislinn Derbez.

¿Quién fue Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez?

Gabriel Michel no solo es mamá de Aislinn Derbez, también es una reconocida actriz de doblaje que prestó su voz a personajes como Samantha Jones en “Sex and the City”, la Reina Clarion en Tinker Bell, etc.

Desde joven, Gabriela Michel estudió actuación y danza en Bellas Artes, donde conoció a Eugenio Derbez. La actriz consolidó una carrera profesional sólida que la llevó a prestar su voz a personajes icónicos.

Samantha Jones (Kim Cattrall) – “Sex and the City” (temporadas 1–3)

Reina Clarion – Saga “Tinker Bell” / “Campanita”

Primavera – “La bella durmiente” (redoblaje) y “Princesita Sofía”

Georgia Jones – “A todo ritmo” / “Step Up: The Streets” (versión para México)

Madame Leota – “La mansión embrujada” (voz de Jennifer Tilly)

Tina Harwood (Kim Cattrall) – “Sueños sobre hielo”, “Sexual Intelligence”

Madre Naturaleza – “Santa Cláusula 2" y “Santa Cláusula 3"

Además, fue directora de escena en el programa “En familia con Chabelo” y cofundadora, junto a Eugenio Derbez, de la Escuela de Actuación y Danza Derbez-Michel, donde formó a talentos como Lorena Herrera y Rodrigo Vidal.

Tras su separación de Derbez, con quien tuvo a Aislinn, Gabriela se casó con Jorge Alberto Aguilera, con quien tuvo a Chiara y Michelle, esta última también dedicada a la locución.

Aunque Aislinn Derbez no solía compartir muchas fotografías de su familia materna, en entrevista llegó a revelar que llevaba una gran relación con sus hermanas y con el presentador Jorge Alberto Aguilera, a quien considera un “gran padre”.

