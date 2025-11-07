Yordi Rosado revela la verdad sobre su relación con Aislinn Derbez ¿Hubo un romance secreto?

El mundo del espectáculo se encendió luego de que Yordi Rosado diera fuertes declaraciones sobre Aislinn Derbez, actriz conocida por su papel protagónico en la película A la mala y miembro de la reconocida familia Derbez. Durante una conversación con José Eduardo Derbez, hermano de la actriz, el conductor compartió un detalle que él interpretó como una muestra de interés por parte de Aislinn, aunque dejó claro que la situación no pasó a mayores.

Aislinn Derbez revela si estaría dispuesta a volverse a casar / IG: @aislinnderbez

¿Yordi Rosado y Aislinn Derbez son novios?

No. Sin embargo; durante la charla en Exa Fm, José Eduardo Derbez bromeó con Yordi Rosado sobre la posibilidad de integrarse a la familia Derbez si se convertía en novio de Aislinn, quien llevaba tiempo soltera. Ante esto, Rosado respondió que la actriz era muy joven y que no veía apropiado avanzar hacia una relación sentimental.

El conductor recordó un momento que lo hizo cuestionarse la situación: Aislinn le envió un reloj de regalo.

“Un día Aislinn, de la nada, me regaló un reloj. Me dijo ‘ten te lo mando, vi que te gustó mucho el mío y te mando uno igual’. Yo dije ‘no’. José Eduardo, no le voy a hacer eso a la familia, conozco a tu papá, me llevo muy bien” Yordi Rosado

Este gesto fue interpretado por él como un coqueteo, pero decidió poner un límite para no incomodar a la familia Derbez.

¿Aislinn Derbez ha contestado a las declaraciones que dijo Yordi Rosado a José Eduardo Derbez?

Hasta el momento, Aislinn Derbez no ha dado su versión sobre lo narrado por Yordi Rosado. La actriz mantiene un perfil discreto respecto a su vida personal y no ha confirmado ni desmentido los detalles sobre el regalo del reloj o el supuesto coqueteo.

El hecho de que José Eduardo Derbez y Yordi Rosado hayan compartido la anécdota públicamente ha generado especulación entre fans y medios de comunicación, quienes han buscado aclarar si existe alguna relación más allá de la amistad. Sin embargo, la información disponible apunta a que todo quedó en un momento anecdótico y divertido entre amigos, pues no existe evidencia de una relación entre Aislinn Derbez y Yordi Rosado.

Aislinn Derbez y Yordi Rosado / Facebook

¿Quiénes han sido las parejas sentimentales de Yordi Rosado?

A lo largo de su vida pública, Yordi Rosado ha tenido varias relaciones sentimentales que han sido motivo de interés para los medios de entretenimiento



