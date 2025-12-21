Eugenio Derbez explota por críticas por la muerte de la mamá de Aislinn; asegura: “Es parte del show”

El lunes 24 de noviembre se dio a conocer la muerte de la actriz de doblaje Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez. La actriz de doblaje que prestó voz a la icónica Samantha en Sex and the City tenía 65 años; su hija, Aislinn Derbez, confirmó su fallecimiento esa misma noche.

En medio del duro golpe para Aislinn Derbez, se armó una fuerte polémica debido que ese mismo día Eugenio Derbez se encontraba en los Emmy Awards 2025 por lo cual muchos internautas lo tacharon de insensible, además de que fue criticado por no reaccionar en redes.

Al grado que hasta Regina Blandón salió en su defensa y aseguró que ellos se aman como padre e hija y nadie tendría que opinar ni meterse.

Mira: Victoria Ruffo pone condición para trabajar en proyecto con su exesposo, Eugenio Derbez

Aislinn Derbez y Eugenio Derbez revelan anécdotas de padre e hija / Instagram: @aislinnderbez

¿De qué murió la mamá de Aislinn Derbez?

Fue la influencer Chamonic, la primera en revelar la noticia en redes sociales y asegurar que la señora habría muerto en la mañana.

Aislinn Derbez salió a confirmar la muerte de su madre, Gabriela Michel. La hija de Eugenio Derbez expresó su gratitud por el apoyo recibido durante estos momentos tan duros y compartió, además, la causa de la muerte de su mamá: un infarto.

También pdió respeto a ella y su familia para vivir este duelo: “En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado”.

Mira: José Eduardo Derbez rompe el silencio tras rumores de rehabilitación y muestra dónde está realmente

Aislinn Derbez sufre la pérdida de su mamá Gabriela Michel. / Redes sociales

¿Por qué criticaron a Eugenio Derbez tras la muerte de Gabriela Michel, mamá de Asilinn Derbez?

Eugenio Derbez fue criticado por supuesta falta de empatía tras la muerte de su ex, Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez. Las reacciones surgieron porque el actor ese mismo día se encontraba en los Emmy Awards 2025; sin embargo, durante su paso por la alfombra roja, se detuvo para ofrecer unas palabras a Televisa Espectáculos.

“La mamá de Aislinn, me acabo de enterar. Entonces, la verdad es que no tengo información. Supe lo que sucedió y lo siento mucho”, dijo.

Derbez pidió privacidad y respeto para afrontar el proceso de duelo familiar. También mostró su apoyo incondicional a su hija.

“La verdad sí está muy triste, literal no he hablado con ella, le mando y mando mensaje, le mandé un audio y ahorita le voy a hablar por teléfono”, dijo.

Victoria Ruffo lanza fuerte advertencia a Eugenio Derbez por De viaje con los Derbez: “Será un desastre”

Eugenio Derbez / Redes sociales

Numerosos usuarios en redes sociales lo criticaron duramente, calificándolo de “egoísta” por no estar al lado de Aislinn Derbez en un momento tan difícil como la pérdida de su madre.

Además, se comentó que el actor no habría asistido al funeral de Gabriela Michel, lo que intensificó las críticas.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo / Redes sociales y canva

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre las críticas en redes por la muerte de mamá de Aislinn Derbez?

Captado en el aeropuerto, Eugenio Derbez arremetió durante una entrevista con “El gordo y la flaca” contra las críticas que ha recibido por no dar el pésame a su hija ni asistir al funeral de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez.

Y reaccionó a las declaraciones de Victoria Ruffo, donde lo calificó de “codo” en el canal de YouTube de José Eduardo, y afirmó que no caerá en provocaciones:

“Supongo que es parte del show. Trato de no caer en provocaciones, porque si no, ya soy la nota. Pero, ¡por Dios!, no ando publicando mis recibos. Ahora nada más me río.”

Mira: : Victoria Ruffo habla sobre la muerte de la madre de Aislinn Derbez, Gabriela Michel, y hace fuerte confesión