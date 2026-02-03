Carlos Trejo explota contra Eugenio Derbez; lo insulta por la creación de sus personajes: “Es un pen...”

Carlos Trejo arremetió contra Eugenio Derbez, ¿qué pasó? ‘El Cazafantasmas’ expresó su postura sobre ciertos proyectos y comentarios del comediante, generando polémica. Aquí te contamos todos los detalles de lo que se dijo y cómo se desarrollaron los hechos.

Carlos Trejo señaló que los personajes de Eugenio Derbez fueron creados por Gus Rodríguez.

¿Qué dijo Carlos Trejo sobre Eugenio Derbez?

Carlos Trejo habló sobre Eugenio Derbez durante su participación en el pódcast Somos batos. En la entrevista, Trejo señaló que gran parte del trabajo del comediante no fue producto exclusivo de su creatividad, sino del guionista y creativo Gus Rodríguez.

“Eugenio Derbez es un pendej*. Voy a explicar por qué: todos los personajes y todo lo que hizo Derbez, no lo hizo él, los hizo Gus Rodríguez. Yo se lo dije: ‘El creador y talento de todo fue Gus Rodríguez, no fuiste tú’. Y el día que murió Gus, él lo dijo en televisión: ‘Sin Gus nunca hubiera sido Eugenio Derbez’. En la vida. Todo lo creó Gus Rodríguez”, afirmó Trejo durante la conversación.

El investigador también destacó que conoce a Derbez desde hace más de 40 años, tiempo durante el cual ha seguido de cerca la trayectoria del actor y productor. Según Trejo, Gus Rodríguez “fue el creador, el cerebro y el talento de todo lo que hizo Eugenio”.

Carlos Trejo criticó el trabajo de Eugenio Derbez. / Foto :Redes sociales

¿Carlos Trejo habla de la vida privada de Eugenio Derbez?

Carlos Trejo aclaró que sus comentarios sobre Eugenio Derbez se centraron exclusivamente en su trabajo y no en su vida personal. Trejo explicó que es posible analizar y cuestionar la trayectoria profesional de una persona sin que esto implique inmiscuirse en su esfera privada, y que sus críticas estaban dirigidas únicamente a los proyectos y personajes creados por Derbez. Con esto, busca marcar una diferencia clara entre la valoración de la labor artística y la opinión sobre la vida personal de alguien.

“Entendamos: puedo criticar tu trabajo y no tiene que ofenderte porque es tu chamba. Pero de ahí a que yo critique su vida personal, la neta no me meto”, señaló Trejo, dejando en claro los límites de sus comentarios y subrayando que su intención nunca fue juzgar o cuestionar la vida privada del comediante.

Con estas declaraciones, Trejo enfatizó que su objetivo era destacar y debatir la influencia de Gus Rodríguez en la carrera de Derbez, y cómo la creación de sus personajes y proyectos fue resultado de un trabajo colaborativo, sin que ello implique involucrarse en asuntos personales del actor. Su postura busca mantener una línea clara entre crítica profesional y respeto a la vida privada.

Hasta el momento Eugenio Derbez no responde los comentarios de Carlos Trejo.

Carlos Trejo critica el trabajo de Eugenio Derbez pero no su vida personal. / Foto: Redes sociales

¿Quién fue Gus Rodríguez?

Gus Rodríguez, nacido en la Ciudad de México el 27 de mayo de 1958 y fallecido el 11 de abril de 2020, fue un profesional multifacético cuya trayectoria abarcó la publicidad, el periodismo, la escritura, la actuación, la producción, la guionización, la dirección y la docencia. Además de su labor en medios y conferencias, Rodríguez era un entusiasta de los videojuegos, lo que lo llevó a convertirse en un referente dentro de esa comunidad en México. Su carrera se caracterizó por la colaboración constante con distintos artistas, combinando creatividad y organización en proyectos de televisión y entretenimiento.

Su vínculo con Eugenio Derbez comenzó tras colaborar con Anabel Ferreira y participar en la creación de material para el programa La movida, donde Derbez hizo una de sus primeras apariciones televisivas. Junto con José Sierra, Rodríguez ayudó a escribir los guiones de Derbez, marcando el inicio de una relación laboral que se extendería por años y daría origen a algunos de los personajes y programas más recordados del comediante. Entre ellos destacan Al derecho y al Derbez, Derbez en cuando, XHDRBZ y La familia P. Luche.

Además de su trabajo como guionista, Rodríguez tuvo participaciones frente a cámaras, como su interpretación de Simón Paz en el segmento «Las 5 herencias» de XHDRBZ, y contribuyó en la creación de personajes emblemáticos como Armando Hoyos. También dirigió programas como Vecinos y colaboró en la sección de humor del noticiero Primero Noticias junto a Carlos Loret de Mola. Su legado, tal como destacó Carlos Trejo, es fundamental para entender el desarrollo de la comedia televisiva de Eugenio Derbez y la construcción de muchos de sus personajes más icónicos.

