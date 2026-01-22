¿José Eduardo defiende a Victoria Ruffo de Eugenio Derbez? Lanza fuerte declaración ¿hay pleito en la familia?

José Eduardo Derbez volvió a quedar en medio de la conversación luego de que Victoria Ruffo lanzó comentarios dirigidos a Eugenio Derbez que no pasaron desapercibidos. Las declaraciones encendieron las dudas sobre si el conflicto entre sus padres sigue vigente y si el actor tomaría partido. Al ser cuestionado, el actor y conductor respondió con palabras que dieron de qué hablar y dejaron la pregunta en el aire: ¿hay pleito familiar o salió en defensa de su mamá?

José Eduardo Derbez habló sobre el conflicto entre sus papás Victoria Ruffo y Eugenio Derbez. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre Eugenio Derbez?

Durante su participación en el pódcast de Mara Patricia Castañeda, Victoria Ruffo habló sobre la relación que Eugenio Derbez tuvo con su hijo José Eduardo durante su infancia y aclaró que nunca intentó influir en la percepción de su hijo hacia su padre. “Mi hijo, nunca le hablé mal de su papá”, afirmó, al señalar que su postura siempre estuvo enfocada en la convivencia y no en generar un conflicto entre ellos.

La actriz explicó que su desacuerdo con Derbez se centró en la ausencia que, desde su punto de vista, marcó esa etapa. “Mi bronca con Eugenio fue siempre que no estuvo con su hijo”, dijo, al recordar que su presencia era esporádica. “Aparecía una vez al año… lo ves, lo ilusionas ‘tengo mi papá’, y luego te desapareces”, expresó, al señalar que esa dinámica no le parecía adecuada.

Ruffo consideró que ese tipo de convivencia tenía consecuencias en la estabilidad de José Eduardo. “Según mi punto de vista, desbalanceas todo”, comentó, y añadió que ella buscaba una participación constante en la vida de su hijo. “Yo quería que estuviera él presente con su hijo, sí que hiciera tareas, sí que fuera al doctor, sí que fuera a la escuela, sí que se hablaran por teléfono, pero eso no pasaba”, declaró.

Finalmente, la actriz señaló que siempre buscó que padre e hijo mantuvieran una buena relación, aunque reconoció que el trabajo fue una prioridad para Derbez en ese momento. “Siempre quise que se llevaran bien, pero pues Eugenio yo creo que se dedicó más a trabajar”, dijo, al recordar que él mismo ha reconocido que no deseaba ser papá. “Ahora es excelente amigo de sus hijos”, añadió, y concluyó: “Me sorprende ahorita, para bien, con su hija chiquita, que está con ella”.

José Eduardo Derbez y Victoria Ruffo han hablado de la relación con Eugenio Derbez. / Foto: Redes sociales

¿José Eduardo Derbez confirmó pleito entre sus padres Victoria Ruffo y Eugenio Derbez?

José Eduardo Derbez se pronunció sobre las declaraciones que recientemente hizo Victoria Ruffo acerca de Eugenio Derbez y dejó claro que se trata de temas que, desde su perspectiva, ya han sido abordados en múltiples ocasiones. “Son muchas cosas, temas que todos se han hablado, a mi mamá la entrevistan cada semana, todos esos temas se hablaron y dijeron, ya no hay nada más que hablar, fue hace muchos años”, expresó al ser cuestionado por la prensa.

El actor también negó que su madre haya hablado mal de su padre frente a él. “No, nunca me habló mal de mi papá”, dijo, y explicó que incluso ha reflexionado sobre ese tema en su vida personal con su pareja Paola Dalay. “Hasta yo lo he hablado con mi mujer, le he dicho: ‘Si en algún momento nos separamos, ojalá sea para siempre, pero todo es por el bien de los hijos y el hablar mal de la mamá y el papá no va por ahí’”, comentó.

José Eduardo Derbez señaló que entiende que sus padres tengan una historia propia, en la que él prefiere no intervenir. “Yo creo que ellos tienen su historia, su rollo y cosa, a los dos los amo y los respeto”, dijo, al tiempo que subrayó que se trata de asuntos que ocurrieron hace muchos años. “Son cosas en las que yo no me meto, que pasaron hace mucho tiempo y está bien si quieren seguir hablando, que sigan hablando”, añadió.

Finalmente el actor compartió su postura sobre la relación que pudieron haber tenido sus padres. “Deberían de ser mejor amigos ellos dos, mejor”, señaló. Además, fue cuestionado sobre la faceta de Eugenio Derbez como padre de su hija menor, fruto de su relación con Alessandra Rosaldo, con quién es más cercano, destacando que en su caso “no se pudo, las situaciones siempre cambian”, concluyó.

José Eduardo Derbez habló sobre el conflicto entre sus padres Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue la relación de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez?

La relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo comenzó a finales de los años ochenta, cuando coincidieron en las grabaciones de la telenovela Simplemente María. De ese vínculo nació José Eduardo Derbez, pero la historia pronto se vio envuelta en polémica. Uno de los episodios más comentados fue el de la llamada “boda falsa”, luego de que Victoria Ruffo asegurara que fue llevada a una ceremonia que ella creyó legal, mientras que Derbez sostuvo posteriormente que se trató de un acto simbólico sin validez oficial.

La relación terminó a mediados de la década de los noventa y dio paso a una separación mediática, marcada por desacuerdos públicos y procesos legales relacionados con la custodia de su hijo, la cual quedó a cargo de Victoria Ruffo. Durante años, ambos mantuvieron versiones distintas sobre lo ocurrido, lo que consolidó un distanciamiento que se reflejó tanto en declaraciones como en la falta de convivencia directa.

Con el paso del tiempo, y pese a las diferencias, un hecho familiar propició un reencuentro. El nacimiento de la hija de José Eduardo Derbez llevó a Eugenio Derbez y Victoria Ruffo a coincidir en un hospital, después de más de dos décadas sin verse. En distintas entrevistas, ambos han señalado que ese momento transcurrió de forma cordial y con respeto mutuo, marcando un episodio distinto dentro de una historia que ha sido ampliamente comentada.

