José Eduardo Derbez le da regalazo de lujo a Paola Dalay, su novia y ¡su ex reacciona!: ¿Se enojó?

José Eduardo Derbez sorprendió al darle un regalo de lujo a su novia Paola Dalay, un gesto que rápidamente generó reacciones en redes sociales, incluida la de una de sus exparejas, ¿qué le dio? Aquí te contamos todos los detalles.

No te pierdas: Alessandra Rosaldo saca las garras y defiende a su hija tras crueles críticas por el video de Vadhir

José Eduardo Derbez tira la casa por la ventana por su anivesarior con Paola Dalay. / Redes sociales

¿Qué regalo le dio José Eduardo Derbez a Paola Dalay?

Paola Dalay compartió en sus redes sociales un video en el que mostró el regalo que recibió por su aniversario con José Eduardo Derbez: una bolsa de la firma Hermès. En la grabación se observa el momento en que abre una caja naranja característica de la marca y retira el empaque hasta descubrir el accesorio.

En las imágenes, la influencer aparece de pie en lo que parece ser la sala de su casa, frente a un mueble con pantalla y repisas. Viste un top negro sin mangas y jeans claros, mientras sostiene la bolsa en tono amarillo con herrajes metálicos. Sobre la mesa se distinguen la caja abierta, papel protector y la funda de tela del artículo. La creadora de contenido sonríe mientras muestra el bolso a la cámara.

“Amo… Gracias, José Eduardo Derbez, te amo”, escribió en la publicación, que generó reacciones entre sus seguidores.

No te pierdas: ¿José Eduardo defiende a Victoria Ruffo de Eugenio Derbez? Lanza fuerte declaración ¿hay pleito en la familia?

¿Cuánto cuesta el bolso que José Eduardo Derbez le dio a Paola Dalay?

El bolso Kelly de Hermès que le regaló José Eduardo Derbez a Paola Dalay es uno de los modelos más reconocidos de la firma y su precio varía de forma considerable según el tamaño, el tipo de confección y el mercado en el que se adquiera. En particular, el modelo Kelly 25 en tono Jaune Poussin se ha ubicado en el mercado de reventa de lujo en un rango que va aproximadamente de 25 mil a más de 39 mil dólares, de acuerdo con plataformas especializadas.

El costo depende de factores específicos como la versión Sellier, de estructura más rígida, o Retourne, de acabado más flexible, así como del tipo de piel utilizada, entre ellas Epsom o Togo. Estas características influyen directamente en la disponibilidad y en la variación de precios, especialmente cuando el bolso no se encuentra fácilmente en boutiques oficiales.

En el mercado secundario, donde la demanda suele superar la oferta, las cifras pueden modificarse según el estado del artículo, el año de producción y los herrajes. Por ello, el valor final de un Kelly 25 puede fluctuar entre distintos vendedores y regiones, manteniéndose como una pieza de alto costo dentro del sector de reventa de artículos de lujo.

El bolso Kelly 25 en tono Jaune Poussin también puede superar el equivalente a 700 mil pesos pues complicado adquirirlo directamente en las boutiques de Hermes, lo que eleva su valor. El modelo está dentro de un segmento que rebasa el medio millón de pesos, consolidándolo como una inversión significativa dentro del mercado de artículos de lujo.

No te pierdas: ¿Alessandra Rosaldo harta de Victoria Ruffo? Eugenio Derbez lanza respuesta a la actriz: “Quiere reflectores”

José Eduardo Derbez sorprendió a su novia con un detalle de lujo. / Redes sociales

¿Qué dijo la ex de José Eduardo Derbez sobre el regalo a Paola Dalay?

Bárbara Escalante, exnovia de José Eduardo Derbez y amiga cercana de la pareja, reaccionó públicamente a una de sus recientes publicaciones con un mensaje breve:

“The dream (el sueño). Que ching*n”. El comentario apareció en redes sociales y no pasó desapercibido entre los seguidores.

Bárbara Escalante compartió esa frase en el espacio de comentarios, sin agregar contexto adicional. La expresión fue interpretada como una muestra de apoyo ante el momento que atraviesan, luego de que la pareja difundiera imágenes relacionadas con un logro personal que celebraron en conjunto.

José Eduardo Derbez no respondió al comentario, pero la interacción quedó visible para los internautas que siguen de cerca su actividad digital. Bárbara Escalante mantiene una relación amistosa con Derbez y Dalay, incluso se reunieron en 2025.

No te pierdas: Victoria Ruffo se sincera y lanza duro dardo a Eugenio Derbez ¿hizo fuerte revelación sobre su relación?