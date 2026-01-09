Apio Quijano critica el look de José Eduardo Derbez en su programa Pipiris Nights ¿Se caen mal?

Las opiniones sobre moda suelen generar conversación en redes sociales, especialmente cuando involucran a figuras públicas. Esta vez, el foco estuvo en José Eduardo Derbez, quien volvió a colocarse en tendencia luego de que Apio Quijano comentara uno de sus outfits durante un episodio reciente de su programa en YouTube Pipiris Nights.

Apio Quijano / Redes sociales

¿Qué dijo Apio Quijano sobre los lentes de José Eduardo Derbez?

Durante el nuevo episodio de Pipiris Nights, Apio Quijano analizó distintos outfits junto al influencer conocido como “la Panchita”, fundador de una tienda de ropa vintage originada en el tianguis de la Lagunilla, en la Ciudad de México. El ejercicio consistió en comentar estilos sin conocer, en algunos casos, la identidad de quienes los portaban.

El primer look analizado fue el de José Eduardo Derbez. El atuendo incluía una playera negra, pants, una chaqueta tipo blazer de vinipiel y lentes de sol de gran tamaño, pertenecientes a la firma Balenciaga. Al observar la imagen, Apio Quijano reaccionó de inmediato a los accesorios con una frase que marcó el momento:

“¡No, hombre! Esos lentes se le ven espectacularmente bien, lo dijo nadie”. Apio Quijano

La expresión generó risas en el foro. En ese mismo instante, “la Panchita” reaccionó con sorpresa y añadió comentarios como “ay, Jesucristo redentor” y preguntó si se trataba de un luchador. Apio, por su parte, continuó con preguntas irónicas sobre la identidad de la persona en la imagen, mencionando incluso: “¿Es Batman?”, en referencia al tamaño y forma de los lentes.

Ver a partir del 58:28

¿Cómo reaccionó Apio Quijano al saber que era José Eduardo Derbez?

El intercambio continuó con una descripción más detallada del outfit. Apio Quijano enumeró las prendas que componían el look y reiteró su postura sobre los lentes:

“A ver, honestamente… ¿tengo que decir algo? No quiero arruinarle la vida a partir de ahora. Trae pants, trae una camisa de calavera, trae un blazer que es de vinipiel y esos lentes, ¡por Dios!, ¿quién se los dio?” Apio Quijano

Fue en ese punto cuando se reveló que el look pertenecía a José Eduardo Derbez. La reacción fue inmediata. Apio se mostró sorprendido al enterarse, mientras que “La Panchita” agregó un comentario breve en referencia a Victoria Ruffo, madre del actor.

Aunque Apio Quijano mantuvo su postura sobre el conjunto, aclaró que había un elemento que sí destacaba para él dentro del atuendo: el blazer. Sin embargo, reiteró su opinión sobre los lentes, incluso señalando que, pese a tratarse de una firma de lujo como Balenciaga, no consideraba que favorecieran al look completo.

“Quiero pensar que dijo: ‘me voy a poner lo que sea y así me voy’”, comentó el conductor del programa, antes de insistir en que los lentes no eran el mejor complemento del conjunto.

José Eduardo Derbez / Captura de pantalla

¿Por qué el comentario de Apio Quijano se volvió viral en redes sociales?

El fragmento del programa comenzó a circular rápidamente en redes sociales, principalmente por el contraste entre la crítica directa y el hecho de que Apio Quijano desconocía la identidad de la persona a la que estaba analizando. El tono espontáneo del intercambio y las reacciones de ambos conductores contribuyeron a que el video fuera replicado en distintas plataformas.

Además, José Eduardo Derbez suele generar conversación en temas relacionados con moda debido a sus elecciones de vestuario, que con frecuencia incluyen prendas y accesorios de firmas de lujo que no pasan desapercibidas. En este caso, los lentes Balenciaga se convirtieron en el eje del comentario y en el elemento más mencionado del clip.

El programa Pipiris Nights ha ganado notoriedad precisamente por este tipo de dinámicas, en las que figuras del entretenimiento comentan tendencias, outfits y estilos de personajes públicos desde una perspectiva relajada. Hasta el momento, ninguno de los dos ha revelado información adicional o a respondido al clip.

